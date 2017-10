Enhedslisten vil skære i borgmestrenes ekstraløn

KØBENHAVN: Det skal være slut med, at borgmestre og regionsformænd hæver en høj grundløn og samtidig tjener hundredtusindvis af kroner for at sidde i bestyrelser og udvalg, der følger af deres hverv.

Det mener Enhedslisten.

Partiet kommer derfor med et beslutningsforslag, så borgmestre og regionsformænd får modregnet eventuelle ekstra indtægter i deres borgmesterløn.

Det vil følge en af anbefalingerne i Vederlagskommissionen, som sidste år blandt andet foreslog Folketinget at sætte borgmestres grundløn op med 30 procent.

Folketinget gennemførte forhøjelsen af grundlønnen, men anbefalingen om at modregne eventuel ekstraløn blev ikke gennemført.

Og det er for ringe, mener Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted.

- Når man som borgmester får omkring en million i løn, så skal man selvfølgelig ikke samtidig have en ekstraløn for at passe nogle møder i en bestyrelse i det lokale kraftværk, som man sidder i som en del af ens borgmesterhverv.

- Det er ganske enkelt pamperi, siger Dragsted.

Stigningen af grundlønnen betød eksempelvis, at Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsens (S) årlige borgmestervederlag 1. april i år steg fra 839.671 kroner til 1.123.547 kroner. Han har i øvrigt frasagt sig løn for sit bestyrelsesarbejde.

Dragsted kalder det "decideret pinligt", at et politiske flertal gennemfører den ene halvdel af Vederlagskommissionens anbefalinger, men ikke den anden.

- Det her er desværre et nyt eksempel på politikere, der har lidt for travlt med at tilgodese sig selv og hinanden på borgerens regning.

- Derfor fremsætter vi nu det her forslag, så det forhåbentlig kan træde i kraft, kort efter det kommende kommunevalg.

- Det giver også de borgmesterkandidater, der mener, at en million kroner om året er for lidt til dem en mulighed for at finde andre græsgange, siger Dragsted.

Der er kommunal- og regionsvalg 21. november. Folketinget åbner på tirsdag.

Enhedslisten fremsætter beslutningsforslaget dagen efter.

Alternativet og De Radikale har meldt ud, at de er positive over for beslutningsforslaget. Dansk Folkeparti kalder det ligeledes et fint forslag.

/ritzau/