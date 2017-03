ØSTERILD: Små justeringer i aftalen betyder, at den politiske enighed om at de tredje og nordligste nye testmølle tages ud af planen først kan blive 100 procent i løbet af uge 11.

- Der er nogle små justeringer, siger Torsten Schack Pedersen (V), men forklarer, at det er et spørgsmål om at få alle de involverede politikeres kalendere til at passe sammen, der gør, at aftalen om kun to møller i Østerild først kan underskrives om en god uges tid.

- Jeg mener, at nu er området i Østerild presset til det, det kan bære, siger han om muligheden eller risikoen for, at der kommer ønsker om flere møller om et par år eller mere.