Enigt FN-sikkerhedsråd stemmer for våbenhvile i Syrien

Alle medlemmer af FN's Sikkerhedsråd har lørdag aften stemt for en resolution, der kræver 30 dages våbenhvile i Syrien "uden forsinkelse".

Målet er at bringe nødhjælp og medicin ind til de mange nødstedte i Ghouta, der ligger øst for hovedstaden Damaskus.

På under en uge har flere end 500 mennesker mistet livet i Ghouta, der har været under nogle af de værste bombardementer under den syv år lange krig i Syrien.

Overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR) har lørdag rapporteret, at syriske styrker siden fredag aften har affyret mindst 140 raketter mod det oprørskontrollerede Østghouta.

FN's Sikkerhedsråd skulle torsdag have stemt om et svensk-kuwaitisk resolutionsforslag om 30 dages våbenhvile i Syrien.

Men afstemningen blev udsat flere gange.

Det har været modstand fra Rusland, der lå til grund for udsættelserne.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, sagde fredag, at russerne kunne støtte en resolution om våbenhvile, men var på betingelse af, at den indeholdt garantier for, at oprørere også ville overholde den.

/ritzau/