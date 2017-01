AALBORG: Selv om dommerne ikke var enige, så får det nydannede elselskab Eniig lov at beholde sit navn.

Det står fast, efter at Sø- og Handelsretten mandag med dommerstemmerne to mod én afsagde kendelse i navnesagen, som elselskabet Ewii havde anlagt.

Navnet Eniig opstod som følge af fusionen sidste år mellem Himmerlands Elforsyning og EnergiMidt med hovedsæde i Silkeborg.

Ewii, som har hovedsæde i Kolding, og som ligger i direkte konkurrence med Eniig, fandt, at de to navne er alt for lette at forveksle, og gik derfor til retten for at få nedlagt forbud mod navnet Eniig.

Men nej. De to dommere anerkender ganske vist, at de to navne "lydmæssigt" ligner hinanden, men "begrebsmæssigt" er der klar forskel, vurderer de.

"Parterne har ved deres markedsføring lagt vægt på at skabe association til henholdsvis begreberne "evig" og "enig", hedder det i Sø og Handelsrettens kendelse.

Også "synsmæssigt" er der forskel, noterer de to dommere, som konkluderer, at der ikke er risiko for forveksling.

Det var den tredje dommer lodret uenig i. Hun fandt, at de to navne både lyd-, syns- og begrebsmæssigt kan forveksles, og gav derfor Ewii medhold.

Kendelsen blev derfor en flertals-afgørelse, som betyder, at Ewii må af med 50.000 kroner til Eniig i sagsomkostninger.

- Jeg er meget tilfreds med rettens afgørelse. Det er den opfattelse, vi hele tiden har haft, fastslår Martin Romvig, adm. direktør for Eniig.

- Vi har aldrig haft til hensigt at vælge et navn, der kan forveksles. Vores ambition var udelukkende at vælge et navn, der symboliserer, hvad vi står for, forklarer Martin Romvig.