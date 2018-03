Enke frikendt for angreb mod homo-natklub i Florida

Enken til den gerningsmand, der dræbte 49 mennesker i en natklub for homoseksuelle i Florida i 2016, er fredag blevet frikendt for anklager om at have hindret efterforskningen og hjulpet sin mand.

Den 31-årige Noor Salman risikerede at skulle tilbringe resten af sit liv i fængsel, hvis hun var blevet kendt skyldig i de alvorlige anklager mod hende.

Hun var tiltalt for at have løjet for forbundspolitiet, FBI, og for at have hjulpet sin mand, Omar Mateen, med støtte til den militante gruppe Islamisk Stat.

Da Mateen angreb natklubben i Orlando, Florida, var hans kone hjemme med deres søn. Anklageren mener, at hun kendte til sin mands planer, men ikke gjorde noget for at stoppe ham.

Ifølge anklageren havde Salman hjulpet Mateen med at udpege mulige mål, og hun vidste ifølge anklageren, at han købte store mængder ammunition ind som forberedelse til et jihadistisk angreb.

Hendes forsvarere beskrev hende som en kvinde med lav intelligens, som det var let at manipulere med. De sagde, at hun blev mishandlet af sin mand, som var hende utro med andre kvinder og i det hele taget skjulte meget for hende.

Anklagerne har under retssagen fortalt, hvordan Mateen oprindeligt havde planlagt at angribe Disney-koncernen i Florida. Hans plan var at skjule et våben i en klapvogn.

Men han ændrede planer få timer inden, fordi der var for meget politi i området, og angreb i stedet natklubben for homoseksuelle.

Gerningsmanden selv blev dræbt i en skudveksling med politiet, efter han havde skudt løs i natklubben Pulse. Han nåede at dræbe 49 mennesker og såre 68 andre.

Angrebet den 12. juni 2016 var på det tidspunkt det masseskyderi i USA's historie, der havde kostet flest menneskeliv.

Siden da har et andet angreb fundet sted i Las Vegas, hvor antallet af dødsofre var højere. Det var sidste år, da en mand åbnede ild fra sit hotelværelse mod en menneskemængde, der var samlet til en udendørs koncert i spillebyen. Her blev 58 mennesker dræbt.

/ritzau/AP