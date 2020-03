For første gang er personer bekræftet smittet med corona i Danmark

KØBENHAVN:Enkelte af de 27 personer, der er smittet med coronavirus i Danmark, er smittet her i landet.

Virusset kan dog føres tilbage til patienter, der er blevet smittet i udlandet.

Det oplyser Anne-Marie Vangsted, der er direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Enkelte af dem er blevet smittet her i Danmark - men i relation til allerede kendte patienter, der er blevet smittet i udlandet.

- Vi har ikke verificeret smittetilfælde i Danmark, vi ikke kan relatere tilbage til udlandet, skriver hun på Twitter.

Det er første gang, at de danske myndigheder har oplyst, at der har været smittetilfælde internt i Danmark. Det er uvist, præcist hvor mange der er blevet smittet af en person i Danmark.

Styrelsen har tidligere oplyst, at en del er blevet smittet i Norditalien. Det er det land i Europa, som har været hårdest ramt af virusset. Desuden er i hvert fald én smittet i Iran og én i Tyskland.

Fra Sundhedsstyrelsen lød det tidligere i denne uge, at den forventede at se smitte internt i Danmark på et tidspunkt.

Som følge af virusset har de danske myndigheder iværksat en række tiltag til at begrænse smitten.

Blandt andet anbefaler de nu, at man bliver hjemme 14 dage efter at have besøgt områder med særligt mange smittede.

Det gælder seks regioner i Norditalien, hele Kina, dele af Sydkorea og Iran.

For sundhedspersonale, der har direkte kontakt til borgere, er det ikke en anbefaling, men et krav.

Desuden har myndighederne opfordret til at aflyse alle arrangementer med over 1000 mennesker. Det gælder i første omgang resten af marts.

