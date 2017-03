BRØNDERSLEV: Det er dels lugt fra ensilagesaft, dels fra svin, der generer beboere i Brønderslev. Det konkluderer det akkrediterede firma Force Technology, der har gennemgået biogasanlægget GFE Krogenskær i Brønderslev, i forbindelse med de mange gener fra anlægget.

Den dag, undersøgelsen blev foretaget, blev der ikke konstateret lugtgener uden for ejendommens skel.

Der blev ved undersøgelsen af anlægget ikke konstateret svovlbrintelugt eller lugt i det hele taget fra selve biogasanlægget.

Force Technology har konstateret, at der ikke er tegn på utætheder i selve anlægget. Firmaet opfordrer til, at der sker en løbende overvågning af trykket i de relevante tanke. Derved er det muligt at konstatere, om der sker uønskede udslip.

Ifølge rapporten sker spildes der undertiden gylle, når der fyldes gylle på anlægget.

- Det er vanskeligt at undgå, men vi opfordrer til at minimere spildet, siger projektleder Kasper Rovsing Olsen fra Force Technology.

Den lugt, der kommer fra ensilage eller biomasse kan begrænses ved, at et læhegn gøres tættere. Gerne med stedsegrøn beplantning, så der er effekt hele året.

Kasper Rovsing Olsen har konstateret, at overdækningen kontrolleres daglig af GFE Krogenskærs ejere. Biomassen er en blanding af græs, halm og majs.

Kasper Rovsing Olsen konstaterede ved besøget ikke lugtgener fra selve ensilagedyngen, men fra saft, der var samlet uden for overdækningen.

- Denne lugtkilde kan lokalt være væsentlig, men det kan ikke være årsag til lugt i en kilometers afstand, påpeger Kasper Rovsing Olsen.

Han mener, at håndteringen af den vegetabilske biomase kan være en kilde til lugt. I forbindelse med, at der skal bruges biomasse flyttes denne masse til modtagehallen til videre behandling.

Kasper Rovsing Olsen opfodrer til, at man på GFE Krogenskær tager hensyn til vindretningen, når der fire timer om dagen flyttes biomasse.

Omkring selve biogasanlægget slår Kasper Rovsing Olsen fast, at selve biogasanlægget ikke spreder lugt.

- Der er foretaget en række tiltag. En 14 meter høj biogasreaktor er totalt renoveret med nye topdæksler og nye omrøresystemer. Der er etableret en ny reaktortank med dobbelt dug på 6.000 kubikmeter. Endvidere er der etableret et nyt, overdækket tokammer biofilter. Biogasmotoren er koblet fra og solgt.

Den gas, der produceres på anlægget, er opgraderet til en kvalitet, så den kan ledes direkte til naturgasnettet. Den producerede biogas renses for svovlbrinte i et anlæg, så den kan tilsluttes naturgasnettet.

Selv om der ikke kommer lugt fra anlægget, så mener Force Technology, at der bør etableres ekstra filtre på anlægget. Der behandles årligt ca. 36.000 tons biomasse på anlægget.