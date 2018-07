Entré opvejer ikke besparelser for Statens Museum for Kunst

To år efter, at Statens Museum for Kunst afskaffede gratis adgang til den permanente samling, viser regnestykket, at nationalgalleriet ikke har tjent penge på at opkræve entré.

I stedet har museet mistet hver fjerde af sine gæster. Publikumstallet er faldet fra 451.000 i 2015 til 334.000 sidste år, skriver Politiken fredag.

- Vi vidste, at besøgstallet ville falde, det viser erfaringer fra England og Sverige. Når du genindfører entré, falder besøgstallet med 20 til 25 procent, og det holdt stik her.

- Det, der har overrasket os, og som har ramt os økonomisk, er, at andelen af gæster, der betaler fuld entré, ikke har været så stor som forventet, siger direktør for Statens Museum for Kunst Mikkel Bogh.

Han henviser til, at museet fortsat skal give gratis entré til børn og unge under 18 år og også er blevet pålagt familierabatter.

Også Nationalmuseet fik i 2016 lov til at genindføre entrébetaling.

Det skulle hjælpe de to museer til at være bedre rustet til de årlige besparelser på to procent, de statslige kulturinstitutioner har været pålagt siden 2016.

Selv om Nationalmuseet mistede op mod 40 procent af sit publikum fra 2015 til 2017, har museet samlet tjent omkring 4,5 millioner kroner ekstra på grund af entréindtægter.

Men indtægterne fra døren kan ikke kompensere for de konstante sparekrav.

Derfor har Nationalmuseet nu bebudet besparelser på 30,5 millioner kroner, og museet planlægger at fyre medarbejdere til efteråret.

Også to andre store statslige kulturinstitutioner, Det Kongelige Teater og Det Kgl. Bibliotek, har som følge af de årlige to-procents besparelser skåret mellem 10 og 15 procent i medarbejderstaben.

De fire store nationale kulturinstitutioner appellerer nu indtrængende til politikerne om at sætte en slutdato på besparelserne.

Kulturminister Mette Bock (LA) medgiver, at hvis der fortsat bliver taget to procent om året fra de store statslige kulturinstitutioner, vil de på et tidspunkt være nødt til at lukke.

- Og det tror jeg ikke, at der er politisk opbakning til. Men hvornår vi siger, at nu skal det være anderledes, det kan jeg ikke sige noget om, siger ministeren til Politiken.

/ritzau/