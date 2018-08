Entusiastiske nyansatte: Nyt akuttilbud skal blive verdens bedste sted

SKØRPING: Entusiasmen lyste ud af ikke mindst de 17 medarbejdere, der til daglig skal sikre døgnbemandingen på Rebild Kommunes nye akuttilbud, som blev indviet torsdag eftermiddag.

15 er helt nyansatte, og alle er begyndt deres ansættelse med fem dages særlig uddannelse i akutpleje med blandt andet et væld af cases, hvor de skulle træne, hvordan man systematisk tjekker symptomer for at finde frem til en mulig diagnose hurtigst muligt.

- Det har godt nok været nogle hårde dage, men rigtig godt. Nu ved vi alle, hvad vi snakker om, siger den erfarne sygeplejerske Birgit Larsen, som kommer fra et job i et akuttilbud i Aalborg.

- Jeg får lidt længere at køre, men det gør jeg gerne! Jeg tror, at det bliver et mere roligt sted her, og at det er lettere at samarbejde på tværs i en mindre kommune, siger hun.

Sosu-assistent Marion Kronbo glæder sig også meget:

- Vi får jo lov at hjælpe mennesker med det, vi er uddannet til. Vi har lovet hinanden at lave verdens bedste sted!

- Og det er spændende at være med til at starte noget nyt, supplerer sosu-assistent Kirsten Thomassen.

Leder af Rebilds sygepleje, Hanne Bjerring Eriksen, var stolt ved indvielsen:

- Processen har været lidt hurtig og lidt presset, men vi har nået det. Og tak for tilliden! Vi er glade for, at vi selv har fået lov at styre processen, sagde hun i sin officielle tale.

Ole Frederiksen (V), som er medlem af sundhedsudvalget, undskyldte på politikernes vegne:

- Jeg glæder mig over, at vi endelig er kommet så langt. Det skulle jo faktisk have været klar fra 1. januar, så vi er lidt bagud. Men det her er jo kun begyndelsen. Om måske kun to-tre år får vi behov for 10-12-14 pladser. Og så er det vigtigt, at vi får afsat den nødvendige økonomi, så vi ikke taber nogen mellem to stole, understregede han.