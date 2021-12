Epidemikommission anbefaler større nedlukning

KØBENHAVN:Smitten med coronavirus skal begrænses, og derfor anbefaler Epidemikommissionen en række nye restriktioner.

Den anbefaler blandt andet, at restauranter kan få lov til at servere mad og drikke, men sidste udskænkning er klokken 22. Det fremgår af de anbefalinger, som Ritzau har set.

I øjeblikket skal der lukkes klokken 00.

Det er op til et politisk flertal, hvad de vil indføre.

Se forslagene til nye restriktioner * Barer, restauranter og caféer: - Skal holde lukket klokken 23 til 05. Må ikke servere alkohol efter klokken 22. - Forbud mod salg af alkohol bredt efter klokken 22 og før klokken 5. - Krav om mundbind eller visir for ansatte med kontakt til kunder. Lige meget vaccinationsstatus. - Arealkrav på to kvadratmeter per siddende og fire kvadratmeter per stående gæst. * Erhverv, der skal lukkes ned: - Messer, konferencer og foredragssale. - Forlystelsesparker og tivoli. - Bade- og legelande. - Kasinoer og spillehaller. * Kulturelle aktiviteter, der lukkes ned: - Kulturhuse, forsamlingshuse og lokaler til "menighedsarrangementer og folkeoplysende aktiviteter". - Lokaler til idrætsarrangementer med betalende tilskuere. - Spillersteder, teatre og biografer. - Museer og kunsthaller. - Zoologiske anlæg og akvarier. - Folkehøjskoler. Kilder: Ritzau. VIS MERE

Kommissionen rådgiver politikerne og anbefaler desuden at lukke teatre, spillesteder, messecentre, biografer, museer, kunsthaller, forsamlingshuse og højskoler.

Det ventes at blive indført hurtigst muligt, hvilket formentligt er inden for et par dage. Det er derfor uvist, om det kan nås inden denne weekend.

Et generelt forbud mod salg af alkohol i perioden fra klokken 22 til klokken fem anbefales.

Der er også krav til juletrafikken i form af krav om pladsbillet i dele af den offentlige transport.

Ansatte i butikkerne skal bære mundbind eller visir, hvis de har kundekontakt, lyder en anbefaling. Det gælder også, selv om de har coronapas.

Mange benytter juletiden til at gå i kirke, og de vil blive mødt med et arealkrav på to kvadratmeter, hvis de sidder ned og fire ved arrangementer med stående tilskuere.

Endnu mangler nogen at købe julegaver til deres kære, og de vil blive mødt af et arealkrav på fire kvadratmeter per kunde, hvis butikken er mindre end 2000 kvadratmeter.

I større butikker over 2000 kvadratmeter er arealkravet på seks kvadratmeter pr. kunde.

Det er op til et flertal i Folketinget, om de vil følge anbefalingerne, hvilket endnu er uvist.

I de anbefalinger Ritzau har set, er der ikke nævnt et forsamlingsforbud, som mange på forhånd har spekuleret i.

Statsministeriet har indkaldt til pressemøde om situationen klokken 14.

/ritzau/