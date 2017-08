Episode på asylcenter afsluttet

FREDERIKSHAVN: En episode på asylcenteret i Frederikshavn, hvor et iransk ægtepar truede med at sætte ild til sig selv, efter parret havde fået afslag på asyl, blev afsluttet med en forhandling med en forhandler fra Nordjyllands Politi.

Truslen fra parret fik politiet til at sende adskillige rednings- og brandslukningskøretøjer til asylcenteret, foruden en del politi. Efter en kortere forhandling indvilligede parret dog i et forlade deres lejlighed, uden at de gjorde alvor af deres trussel om at sætte ild.

- Vi fik straks sendt styrker til stedet, der hurtigt fik dialog etableret med ægteparret, og vi kunne afblæse hændelsen, uden at nogen kom til skade, siger politiinspektør Ole Kristensen.

Politiet skal nu vurdere, hvorvidt der er grundlag for at rejse en straffesag mod ægteparret. Det betyder, at sagen er under efterforskning.