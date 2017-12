Er det dig, der er julemillionæren?

AALBORG: Måske er det dig, der er blevet julemillionær - helt uden at vide det. I hvert fald er der en lottospiller, der har vundet en million kroner i Danske Spils Millionærgaranti, som endnu ikke har henvendt sig til Danske Spil om præmien.

Inden du begynder at grave dybt i lommerne efter lørdagens lottokuponer og få svedeture ved tanken om, at de røg i brændeovnen, fordi der ingen gevinst var på dem, så skal følgende betingelse være opfyldt: Du skal have spillet hos Spar på Kastetvej 101 i Aalborg.

Gevinsten bliver trukket blandt alle spillede rækker, også dem der ikke er en "rigtig" gevinst på, så selv om du sad og hang med næbbet over, at du ikke engang vandt de 50 kroner for fire rigtige tal, så er det værd at lige at få kontrolleret kuponen.