Er din mobil blevet stjålet? Derfor skal du også spærre dine kort

KØBENHAVN: De fleste er klar over vigtigheden af at kontakte banken med det samme, hvis man mister sit betalingskort eller opdager mystiske transaktioner i betalingsoversigten.

Men der er også andre situationer, hvor der er risiko for, at man kan få sine bankoplysninger hugget, selv om ens betalingskort stadig ligger i lommen.

- Mange glemmer, at hvis de får stjålet deres mobiltelefon, så er det faktisk også vigtigt at få spærret sine kort, siger seniorøkonom ved Forbrugerrådet Tænk Troels Holmberg og uddyber:

- Mange har nemlig også digitale versioner af deres betalingskort liggende på mobilen via apps, og det kan faktisk også give en risiko for misbrug, advarer Troels Holmberg.

Hold øje med sms-koder

Flere og flere onlinebutikker bruger to- eller flertrins-identifikation og sender eksempelvis sms-koder eller beder om NemID, før et køb kan gennemføres.

Får man en sms-kode, selv om man ikke har handlet i en netshop, kan det tyde på, at man har ubudne elektroniske gæster, der forsøger at lænse ens konto.

- Ser man en transaktion, man ikke kan genkende, eller får man en kode tilsendt, som indikerer, at nogen er i gang med at bruge ens kort, så skal man også kontakte banken med det samme, siger Troels Holmberg.

Svært at fange it-kriminelle

Hvert år udskiftes op mod tre millioner betalingskort. Lidt under ti procent af udskiftningerne skyldes svindel eller mistanke om svindel.

Ifølge Nets sker 80 procent af misbruget af kortoplysninger online, mens de resterende 20 procent foregår i den fysiske verden.

- Grunden til, at størstedelen af misbruget sker online, er, at det er sværere for kriminelle at blive fanget der - de kan sidde langt væk og lave aktionerne, siger Kaspar Kock Kristensen, vicedirektør i Nets med ansvar for misbrugsbekæmpelse.

- Nogle af dem er så dygtige, at de kan sløre, hvor de befinder sig henne i verden, og det gør, at vi ikke kan kontakte det lokale politi for at stoppe dem, siger han.

Tabet dækkes

Endnu en årsag til, at omfanget af misbrug af kortoplysninger online er højere end misbruget i den fysiske verden, er, at der ligger mange kortoplysninger i en del digitale databaser.

Alene i år har der været flere sager, hvor banker har kontaktet tusindvis af danske kunder for at udskifte deres betalingskort for at forebygge misbrug efter misbrugsforsøg.

Er man blevet ramt og opdager, at ens konto skulle være blevet lænset, kan man heldigvis få tabet dækket.

- Hvis skaden er sket, laver man indsigelser på de transaktioner i banken, og så får man pengene igen.

- Selvfølgelig er det en ubehagelig oplevelse at blive udsat for misbrug, men man har ikke tabt pengene, understreger Kaspar Kock Kristensen.

/ritzau fokus/