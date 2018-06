Er du klar: Nu skal du sortere dit affald

FREDERIKSHAVN: Fra 1. oktober skal borgerne i Frederikshavn Kommune sortere deres husholdningsaffald.

I stedet for at smide hele dyngen i en affaldssæk, skal borgerne vænne sig til at bruge en minicontainer med to rum - en til madaffald og en til restaffald, som for eksempel emballage.

Det nye affaldsregulativ blev vedtaget af byrådet onsdag aften uden den mindste diskussion.

Politikerne havde tidligere på året valgt at sende affaldssagen ud i offentlig høring, hvilket resulterede i 49 indsigelser.

En hel del af disse indsigelser gik på bekymring om lugtgener, idet containerne kun bliver tømt hver 14. dag.

Frederikshavn Kommune erkender, at der kan forekomme lugtgener med mange varme sommerdage i træk, men at en god indpakning af madaffaldet vil afhjælpe problemet en hel del.

Forvaltningen konstaterer samtidig, at der allerede nu er en hel del steder i kommunen, som kun får tømt hver 14. dag - uden problemer.

På baggrund af de mange indsigelser er det nye affaldsregulativ dog blevet revideret, og i visse tilfælde vil der være mulighed for, at man stadig kan få tømt sin container en gang om ugen.

Alt i alt vil der - med politikernes egne ord - ske en bedre affaldssortering for færre penge.

Madaffaldet bliver omdannet til biogas, og politikerne hæfter sig også ved, at ændringen fra ugetømning til tømning hver 14. dag betyder mindre kørsel og dermed mindre udslip af CO2.

Når borgerne får de nye containere følger der en brochure med, som fortæller om de nye regler for sortering.