Er du klar til karnevalet? Sådan kommer du i feststemning - med garanti

AALBORG: Der bliver sol og sommerstemning, når Aalborg Karneval indtager byens gader lørdag. Gaderne bliver invaderet af udklædte festglade karnevalsgæster, men selv om den store fest er under 24 timer væk, er det ikke sikkert at alle er kommet i den helt rigtige karnevalsstemning endnu.

Derfor har vi samlet alle de bedste billeder fra sidste års optog og kæmpe fest i Kildeparken, hvor NORDJYSKEs fotografer var med hele vejen.

Der er over 300 billeder, som med garanti får dig i den helt rigtige karnevalsstemning, inden denne års fest bryder ud i morgen formiddag.

Se eller gense masser af billeder fra Aalborg Karneval 2017.

Husk at nordjyske.dk igen i år dækker karnevallet under og efter den store fest, og at du altid kan blive opdateret med seneste nyt på nordjyske.dk.

Arkivfoto: Laura Guldhammer