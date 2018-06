Er ikke Kirkevolds afløser

FODBOLD: Selvom han er nordmand, er det ikke Pål Alexander Kirkevolds direkte afløser, superligaklubben Hobro IK har hentet i skikkelse af Julian Kristoffersen.

- Det er ikke sikkert, han slår igennem i Superligaen med det samme, men vi mener, han har et uforløst potentiale, som vi gerne vil dyrke, siger sportschef Jens Hammer Sørensen om den 21-årige angriber, der har lavet en treårig aftale.

Han forsikrer, at et salg af topscorer Pål Kirkevold vil få klubben til at søge et mere etableret angrebsnavn.

- Men vi har endnu ikke fået det bud, der passer både Pål og os, så indtil videre spiller han stadig i Hobro. Det går jeg bestemt ikke grædende i seng over, lyder det fra Jens Hammer.

Julian Kristoffersen har en fortid i både FC København og Djurgården, men ingen af stederne har han fået et gennembrud som seniorspiller.