Er ulven rendt over Aggersundbroen?

AGGERSUND: Har det dyr - som mange lokale formoder er en ulv - bevæget sig fra Nørrekær Enge lige syd for Aggersundbroen over broen til området lige nord for broen?

Tja, måske.

I hvert fald melder Kirsten Bentsen, der bor på Krøldrupvej i Aggersund, nu, at familien har mistet en et år gammel vædder, der er bidt ihjel på marken natten til onsdag.

Episoden kommer kun ganske få dage efter, at ægteparret Bente og Holger Ettrup først fik et suffolk-får bidt voldsomt, og et par dage efter mistede et får, der var bidt ihjel. Begge får gik på markerne i Nørrekær Enge, hvor tre rutinerede jægere fredag morgen så det, de er så godt som sikre på er en ulv.

Kirsten Bentsen fortæller, at hun og manden onsdag morgen fandt deres vædder død på marken på Krøldrupvej - og den var ilde tilredt. Der var spist store lunser af dyret - nøjagtig som tilfældet var med Bente og Holger Ettrups får i sidste uge.

- Der er bidt store stykker kød af vædderen, så vores formodning er helt klart, at der her har været en ulv på spil hos os. Det er gået meget hårdt for sig, siger Kirsten Bentsen, som onsdag havde besøg af en vildtkonsulent, der tog DNA-prøver af den døde vædder i bestræbelserne på at fastslå, om det er en ulv, der har været på spil.

Familien Bentsen har efter angrebet på vædderen lukket resten af fåreflokken på otte krydsninger ind i stalden.

- De kommer ikke ud foreløbig, siger Kirsten Bentsen, der gerne vil advare alle som har får eller andre dyr.

- Tag dem inden. Man tænker jo, at det er langt fra én selv. Sådan tænkte vi også, da vi læste om angrebet på Bente og Holger Ettrups får. Det var jo på den modsatte side af fjorden, så ulven kommer ikke her. Men det gjorde den tilsyneladende, siger Kirsten Bentsen, der har hørt fra en jæger i området, som forleden så det han er overbevist om er en ulv løbe over Aggersundbroen midt om natten.

I sidste uge blev der i Rønbjerg - syd for Løgstør - spottet det lokale formoder er en ulv.

En ulv kan vandre op mod 100 kilometer i døgnet.