Er utilfreds med VM-holdets stjerner

KÖLN: Midt i glæden over, at ishockeylandsholdet med 4-3 over Slovakiet fik sin første sejr ved VM, vækker det bekymring, at holdets største profiler fortsat ikke for alvor er kommet ind i turneringen.

Der var på forhånd store forventninger til førstekæden med topspillere som Peter Regin og Nikolaj Ehlers, men den fungerer langt fra som håbet, erkender landstræner Jan Karlsson.

- Nej, de kan gøre det bedre, og jeg håber, at de beviser det. Til gengæld er jeg vældig tilfreds med de tre andre kæder, lyder vurderingen fra landstræneren.

Ehlers har ellers produceret masser af mål og assister i den nordamerikanske ishockeyliga, NHL, i denne sæson.

Det samme har Regin gjort i Europas bedste liga, KHL, hvor han er kaptajn og et samlingspunkt i Helsinki-klubben Jokerit.

Regins ishockeyhjerne og Ehlers’ hurtige fødder og målfarlighed ligner på papiret et perfekt match, men efter tre kampe har førstekæden endnu ikke scoret.

Ehlers erklærede sig efter sejren over Slovakiet svært utilfreds med sin egen præstation hidtil i turneringen, og det bliver utvivlsomt et tema i de kommende dage. Danmark møder Rusland torsdag.

- Det er op til dem at løse det. Og mig, siger Jan Karlsson.

