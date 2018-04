Erdogan: Håbet om en succes i Syrien er styrket

Tyrkiet, Iran og Rusland vil "sætte fart på deres bestræbelser for at sikre ro på landjorden" i Syrien og beskytte civile i såkaldte de-eskaleringsområder.

Det fremgår af en fælles erklæring, der er lagt ud på den iranske præsidents hjemmeside efter et topmøde mellem de tre landes præsidenter i Tyrkiets hovedstad, Ankara, onsdag.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, indledte tirsdag et todages besøg i Tyrkiet, hvor han havde drøftelser med sin tyrkiske modpart, præsident Recep Tayyip Erdogan. De to ledere fik onsdag følgeskab af Irans præsident, Hassan Rouhani, til et topmøde om Syrien.

Erdogan siger, at Syriens territoriale integritet afhænger af, at der opretholdes distance til alle terrororganisationer, hvilket er en henvisning til de amerikanskstøttede kurdiske militser i Syrien.

Tyrkerne anser militserne for at være en fjende, fordi de mener, at de syriske kurdere støtter PKK i Tyrkiet.

Erdogan siger samtidig, at hans håb om en vellykket udvikling i Syrien er blevet styrket.

Han fremsatte udtalelsen ved en pressekonference sammen med Putin og Rouhani.

Putin siger, at han håber, sund fornuft vil vinde i striden mellem Storbritannien og Rusland om et nervegiftangreb på en tidligere russisk spion i den engelske by Salisbury.

- Vi venter på det øjeblik, hvor sund fornuft vinder frem, og hvor internationale relationer ikke længere belastes på den måde, som vi ser nu, siger den russiske leder.

Ved deres møde i Ankara tirsdag åbnede Putin og Erdogan via en videokonference et byggeprojekt i Mersin-regionen ved Middelhavet, hvor Tyrkiet første atomkraftanlæg skal ligge.

- Omfanget og betydningen af dette projekt er vanskelig at overdrive, hed det i en tale af Putin ved ceremonien for det nye atomkraftværk. Erdogan sagde, at "dette er et historisk øjeblik for Tyrkiet og for landets økonomi."

Atomkraftanlægget Akkuyu til over 16 milliarder euro (over 119 milliarder kroner), som er stærkt upopulært blandt miljøgrupper, blev allerede aftalt og påbegyndt i begyndelsen af 2015, men det blev stoppet, da Tyrkiet nedskød et russisk krigsfly.

Nedskydningen udløste en dyb krise mellem de to lande.

