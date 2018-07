Erdogan tager hul på fem år med udvidet magt

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, er mandag taget i ed til endnu en embedsperiode.

Det viser direkte billeder på tyrkisk tv fra indsættelsesceremonien i hovedstaden, Ankara.

- Som præsident sværger jeg på min ære og min integritet foran den store tyrkiske nation og historie, at jeg vil arbejde med al min magt for at beskytte og ophøje den tyrkiske republiks ære, sagde Erdogan, da han blev taget i ed i Tyrkiets parlament.

Præsidentens beføjelser er blevet udvidet, efter tyrkerne ved en folkeafstemning sidste år godkendte ændringer i forfatningen.

Erdogan får magt over retsvæsnet og kan lede landet via dekreter.

Tyrkiet har nu ikke længere en premierminister. I stedet overtager præsidenten beføjelser, der tidligere har ligget under premierministeren og dennes ministre.

I den kommende regering er der 16 ministre i stedet for de 26, der har været hidtil.

Erdogan ventes at præsentere de 16 ministre i den nye regering mandag aften.

Det sker ved et arrangement i præsidentpaladset, hvor over 7000 gæster er inviteret med. Blandt dem er Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Ungarns premierminister, Viktor Orbán.

Ingen vestlige ledere er at finde på den gæsteliste, som det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu har offentliggjort.

En lang række vestlige lande har kritiseret Erdogan for at indføre et stadig mere autoritært styre.

Selv siger den tyrkiske præsident, at en centralisering af magten er afgørende for at sikre økonomisk vækst og politisk stabilitet efter det mislykkede kupforsøg i 2016 og med de blodige konflikter, der raser i nabolandene Irak og Syrien.

Erdogan vandt valget den 24. juni i første runde, da han sikrede sig 52,5 procent af stemmerne. Det kræver opbakning fra halvdelen af vælgerne at sejre i første runde.

Recep Tayyip Erdogan var premierminister i Tyrkiet fra 2001 til 2014, da han blev landets præsident.

Den embedsperiode, han nu har taget hul på, varer til 2023.

