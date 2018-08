Erdogan-talsmand kritiserer USA for at ignorere retsprincipper

En talsmand for den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, kommer onsdag med en skarp kritik af det, han kalder "USA's tilsidesættelse af Tyrkiets dømmende magt".

Talsmanden mener, at regeringen i USA er kommet med vilkårlige kommentarer og krav i sagen om den amerikanske præst Andrew Brunson, der sidder fængslet i Tyrkiet.

I en udtalelse sendt til nyhedsbureauet Reuters opfordrer talsmand Ibrahim Kalin USA til at respektere Tyrkiets retlige uafhængighed.

- Der er et retsstatsprincip i Tyrkiet, og Andrew Brunson-sagen er et juridisk spørgsmål. Der er en juridisk proces i gang i forbindelse med denne person, udtaler Ibrahim Kalin.

- Det siger sig selv, at vi finder det uacceptabelt, at USA, som har fremsat visse krav, tilsidesætter den juridiske proces, tilføjer han.

Senest truede USA for en uge siden med at indføre flere sanktioner mod Tyrkiet, hvis ikke den amerikanske præst sættes på fri fod.

Samtidig har USA's præsident, Donald Trump, beklaget, at den "vidunderlige præst holdes som gidsel".

Brunson blev anholdt i oktober 2016 og anklaget for at støtte Gülen-bevægelsen, som ifølge præsident Erdogan stod bag et kupforsøg i Tyrkiet i 2016.

USA har allerede indført sanktioner mod to tyrkiske ministre, justitsminister Abdulhamit Gül og indenrigsminister Suleyman Soylu. Samtidig er tolden på stål og aluminium fra Tyrkiet fordoblet.

Det anspændte forhold mellem de to store Nato-lande har bidraget til en brat nedtur for den tyrkiske økonomi.

Den tyrkiske lira har i år foreløbigt tabt 40 procent af sin værdi i forhold til dollaren, skriver nyhedsbureauet AFP.

Tyrkiet har svaret igen ved at fordoble tolden på en række udvalgte amerikanske varer.

Den 50-årige Brunson har i godt 20 år boet i Tyrkiet sammen med sin hustru og parrets tre børn. Han driver en kirke i byen Izmir.

Præsident Erdogan sagde i en tale i september sidste år, at USA kan få Brunson udleveret. Til gengæld skal den amerikanske regering udlevere den muslimske lærde Fethullah Gülen, som Erdogan beskylder for at være det fejlslagne militærkups egentlige bagmand.

Gülen lever i dag i eksil i USA og nægter enhver skyld.

/ritzau/