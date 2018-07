Erdogan: Trumps trusler er psykologisk krigsførelse

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, vil ikke lade sig kue af USA's trusler om sanktioner.

Sådan lyder budskabet fra Erdogan, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, har truet Tyrkiet med sanktioner, hvis ikke landet frigiver en fængslet amerikansk præst.

Det rapporterer tv-stationen Haberturk ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi vil ikke give os, hvis vi står over for sanktioner, siger Erdogan til tv-stationen.

USA og Tyrkiet har i årtier anset hinanden som allierede, men den venskabelige relation mellem de to nationer bliver nu sat på prøve, lader den tyrkiske præsident forstå.

Erdogan kalder over for tv-stationen Trumps trusler for "psykologisk krigsførelse".

- USA bør ikke glemme, at de vil kunne miste en stærk partner, siger han.

/ritzau/