Erfarne og veluddannede ældre er guf for virksomhederne

For år tilbage kunne en alder på 60 plus for mange være en ulempe på arbejdsmarkedet. Arbejdsgiverne var ikke synderligt interesserede i de ældre medarbejdere, og seniorernes beskæftigelse var relativt lav.

Men sådan er det langtfra længere. Erfarne folk med mange år i bagagen er blevet eftertragtede, fortæller arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv Peter Halkjær.

- Helt specifikt bidrager seniorer med erfaring og viden. Sammenlignet med for 20 år siden er seniorer i dag betydeligt mere veluddannede og byder ind med flere kompetencer.

- At være erfaren, driftssikker og have kompetencer at byde på er nogle af de kvaliteter, mange arbejdsgivere genkender hos de ældre, siger Peter Halkjær.

Fra 2004 til 2017 steg den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder med tre år fra godt 62 til godt 65 år. Det viser en analyse fra brancheorganisationen Forsikring & Pension ifølge Politiken.

At de ældre over 60 år arbejder længere har i samme periode fået arbejdsstyrken til at vokse med 87.000 personer.

Dermed er rekordmange - næsten tre millioner - i job i Danmark.

Alligevel er det en stor udfordring for mange arbejdsgivere, at de ikke kan rekruttere alle de medarbejdere, de har brug for. Så at flere bliver på arbejdsmarkedet længere end tidligere, er rigtig godt, pointerer Peter Halkjær.

At tilbagetrækningsalderen i snit er steget, hænger sammen med reformer af blandt andet efterlønsalderen, forklarer han videre.

- Efterlønsalderen er steget fra 60 til 62,5 år, og det har - populært sagt - været med til at flytte seniorer væk fra golfbanerne og ud til virksomhederne, hvor de bliver, siger Peter Halkjær.

Men der er også sket en mentalitetsændring, hvor seniorerne måske har fået øje på gevinsten ved at blive på arbejdsmarkedet.

- Det handler ikke kun om økonomi, men også om at holde sig i gang. At være i job er et godt udgangspunkt for at have et socialt liv, siger han.

Ledigheden for seniorerne er i dag blandt de laveste på arbejdsmarkedet, så derfor er man hos Dansk Erhverv mere bekymret for de unges tilknytning til arbejdsmarkedet end de ældres.

Ifølge Danmarks Statistik var 7,7 procent af de 25-29-årige registreret som ledige i maj 2018, mens 3,7 procent af de 60-64-årige var uden beskæftigelse.

