10.000 "nærbokse" på vej - pakkebutikker hilser dem velkommen

INDLAND:Vores appetit på internethandel er glubende, og presset på pakkeudleveringsstederne vokser og vokser.

Derfor sætter PostNord og SwipBox nu skub i opbygningen af en ny pakkeinfrastruktur kaldet Nærboks. I løbet af det kommende halve år vil der blive sat 2000 pakkebokse op, hvor man kan hente pakker døgnet rundt. På længere sigt er målet at stille op mod 10.000 Nærbokse op rundt om i hele Danmark.

Alternativet ville være, at Nærboksene blev opstillet andre steder end ved vores butikker, og desuden er vi ved at have nået grænsen for, hvad mange af vores butikker kan rumme af pakker - især ved højtiderne og omkring black friday, så samlet set vurderer vi, at Nærboksene vil blive en fordel. Jens Juul Nielsen, Informationsdirektør, Coop

Forud er gået et - ifølge SwipBox - vellykket forsøg i Sønderborg og Kolding, hvor boksene er blevet testet.

- Testperioden i de to kommuner er gået utrolig godt, og vi har lært en masse. Vi er derfor nu helt klar til at rulle netværket ud til glæde for alle danskere, som, vi håber, vil tage lige så godt imod det, som borgerne i Kolding og Sønderborg har gjort, siger Allan Kaczmarek, administrerende direktør i SwipBox.

Flere aktører på vej

Nærboks er et åbent netværk, der i princippet henvender sig til alle pakkeleverandør. I første omgang er det ud over PostNord også DHL, der udleverer pakker i Nærboksene, men flere aktører er angiveligt på vej.

Hos Coop ser man frem til at kunne byde Nærboksene velkommen.

- Vi er interesserede i at få sat boksene op ved vores butikker af to grunde. Dels for at give en service til vores kunder, dels for at øge kundetilstrømningen til vores butikker, siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør hos Coop.

Ifølge Jens Juul Nielsen er man omkring højtiderne og black friday ved at nå grænsen for, hvor mange pakker butikkerne kan rumme.

Nærboksene vil blive opstillet udendørs, og de, der henter deres pakker, vil altså ikke nødvendigvis skulle ind i butikken, sådan som tilfældet er i dag, hvor mange brugser fungerer som pakkeudleveringssteder.

- Alternativet ville være, at Nærboksene blev opstillet andre steder end ved vores butikker, og desuden er vi ved at have nået grænsen for, hvad mange af vores butikker kan rumme af pakker - især ved højtiderne og omkring black friday, så samlet set vurderer vi, at Nærboksene vil blive en fordel, siger Jens Juul Nielsen.

Bliver klart størst på markedet

Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH) er også glad for det nye koncept.

- Vores seneste analyse viser, at forbrugerne foretrækker pakkeshops og pakkeautomater, når de skal have leveret deres pakker. Derfor er det yderst positivt, at PostNord og SwipBox nu træder speederen i bund, mener Niels Ralund, administrerende direktør i FDIH.

Niels Ralund, administrerende direktør i FDIH.

Ifølge FDIH’s undersøgelse er andelen af de nethandelskunder, der foretrækker pakkeshops og pakkeautomater, steget igennem årene til nu 64 procent.

Resten af 2019 vil Nærboks konceptet blive udrullet i primært Storkøbenhavn og Århus. Mens bl.a. byer som Aalborg, Randers, Viborg, Vejle, Kolding, Hedensted, Skive, Esbjerg og Herning kan se frem til at få Nærbokse opstillet i starten af 2020.

Nærboks stilles op af selskabet Nordic Infrastructure, der ejes af SwipBox og PostNord i fællesskab.

Allerede med de 2000 bokse, der nu er planlagt opstillet, vil man klart overgå antallet af bokse hos Dansk Supermarked (Bilka, Føtex og Netto), der kalder sit pakkebokskoncept ”Send&hent”, og PostNord, hvis eksisterende koncept slet og ret hedder ”Pakkeboksen”.