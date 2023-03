Nabostrid fortsætter: Vi klager igen!

STRANDBY:Beslutningen er taget: En 10,5 meter høj støjvæg i Strandby er nu klar til at blive bygget.

Lotte Broder Jørgensen, som er nabo til JOBI Værft i Strandby, er frustreret over beslutningen fra politikerne i Frederikshavn Kommune.

Støjvæggen er klar til at blive opført. Privatfoto

- Jeg synes, det er beskæmmende, at Frederikshavn Kommune ikke retter sig ind efter afgørelsen i Planklagenævnet. Kommunen giver dispensation efter dispensation. Det er at holde os for nar, siger Lotte Broder Jørgensen.

Frederikshavn Kommune gav 21. november 2022 tilladelse til at opføre en 10,5 meter høj skærmvæg (eller støjvæg), som skal mindske støjen og som kommer til at stå få meter fra naboerne.

Den tilladelse påklagede naboerne til Planklagenævnet.

En skærmvæg er en selvstændig konstruktion og ikke en tilbygning til værftet.

Derfor har Planklagenævnet slået fast, at værftet ikke må bygge en støjvæg, som står i skellet ind til naboerne.

En sådan konstruktion vil kræve en dispensation fra Frederikshavn Kommune, lød det fra Planklagenævnet.

Og på et ekstraordinært møde i plan- og miljøudvalget valgte politikerne netop at sige ja til at give en dispensation.

Skylder borgerne

- Nu har den her sag efterhånden kørt i mange år. Vi skylder borgerne og værftet at træffe en hurtig beslutning. Værftet er jo blevet pålagt at nedbringe støjen, og en støjskærm skal netop give naboerne bedre vilkår, siger formanden for plan- og miljøudvalget, Peter E. Nielsen (S).

JOBI Værft fik samtidig en dispensation til en såkaldt mobil inddækning, som skal bruges i forbindelse med overfladebehandling af skibe på værftets bedding. Inddækningen får et samlet areal på ca. 360 m² og en højde til kip på cirka 14 meter.

Klagede over støjen

Nabostriden i Strandby har stået på i flere år.

En række naboer klagede over støjen fra værftet, som tidligere var et træskibsværft, hvor støjen var minimal.

Nu arbejder værftet - blandt andet - med at vedligeholde skibe fra Marinehjemmeværnet.

Og naboerne til værftet har tænkt sig at kæmpe videre.

- Frederikshavn Kommune fik et vink med en vognstang fra Planklagenævnet, men alligevel giver politikerne en dispensation til en 10,5 meter høj mur. Så vi klager igen til Planklagenævnet, siger Lotte Broder Jørgensen.