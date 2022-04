10 banker sagde nej: Nu har Michael Hove solgt sit firma i kæmpehandel

AALBORG:Han skulle forbi 11 forskellige banker for at skaffe finansiering til at købe et lille, presset it-firma.

Men ihærdigheden gav pote for Michael Hove, og siden har den driftige erhvervsmand ikke set sig tilbage med it-firmaet Commentor, som bare er vokset og vokset.

Egentlig havde Michael Hove forsvoret, at han ikke ville sælge sin virksomhed. Men nu har han gjort det alligevel. Køberen er finske Solita Group, der er ejet af den britiske kapitalfond Apax.

Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

- Jeg er meget beæret over den interesse, der har været for Commentor. Jeg har hidtil afvist at sælge, men vores kraftige vækstambitioner overbeviste mig om, at timingen nu var den rette, siger Michael Hove.

Eksplosiv vækst

Hvad salgsprisen er, vil parterne ikke afsløre. Men Michael Hove afhænder en forretning, der omsætter for over 100 millioner kroner årligt, og som over en årrække har genereret store overskud.

Derfor er der, ifølge Børsens oplysninger, tale om et virksomhedssalg til et større trecifret millionbeløb.

At ejerlederen nu sælger Commentor, som han har brugt 14 år på at gøre til en stor succes, hænger netop sammen med den eksplosive udvikling, som virksomheden er undergået.

Da Michael Hove i 2008 købte Commentor – efter sine besøg i 11 forskellige banker – havde virksomheden 12 ansatte. Siden er medarbejderstaben mangedoblet til 145 fordelt på tre lokationer i Danmark.

Det har gjort virksomheden til det hurtigst voksende it-konsulenthus i Danmark.

Større projekter forude

Commentors forretningsmodel går kort sagt ud på at udvikle it-løsninger, f.eks. cloudløsninger, portaler og større it-systemer. Kunderne tæller nogle af landets største virksomheder.

Den nye ejer, Solita Group, har i skrivende stund over 1500 medarbejdere rundt om i Europa og en årlig omsætning på over 1 milliard kroner.

Med så stor en ejer tror Michael Hove, at Commentor nu bliver i stand til dels at tage endnu større projekter, dels tænke mere ambitiøst inden for blandt andet offentlige udbud.

Målet er at blive markedsleder i Danmark for større it-projekter - og dermed i konkurrence med blandt andre Netcompany.

- Meget tyder på, at den position, vi har skabt som udfordrer i markedet, har vakt international interesse, siger Michael Hove.

På rundtur under finanskrisen

Hans rejse med Commentor begyndte egentlig helt tilbage i 2011. Da blev han ansat som softwareudvikler i it-koncernen Conscius. Fire år efter blev Michael Hove som kun 28-årig forfremmet til direktør i et af koncernens datterselskaber, Conscius Logistics.

Men i årene lige inden finanskrisen kom der nye ejere til, og Michael Hove valgte at søge nye græsgange.

Kort tid efter ramte finanskrisen, og de nye ejere kom i bekneb. Derfor besluttede Michael Hove sammen med en partner at forsøge at videreføre virksomheden, der på daværende tidspunkt havde 12 ansatte.

Mens finanskrisen rasede, måtte Michael Hove på rundtur blandt 11 banker, før han fandt nogen, der ville finansiere købet.

Fortsætter som direktør

Den nye virksomhed fik navnet Logistics A/S, og senere overtog Michael Hove en sjællandsk it-virksomhed ved navn Commentor. Virksomhederne blev slået sammen – og det fortsættende navn blev Commentor.

Den virksomhed, som Michael Hove nu har solgt.

Selvom at Michael Hove sælger hele sin ejerandel i Commentor, skal han fortsat lede virksomheden, som ligeledes beholder sit navn. Aalborg er fortsat hovedsæde suppleret af afdelinger i Vejle og Glostrup.

En del af fortjenesten geninvesterer Michael Hove i Solita, hvor han også indtræder i en ledergruppe.