100 år gammel familieejet virksomhed solgt

HADSUND: Fjerde generation - brødrene Rasmus og Christian Hans Jensen - solgte tirsdag den over 100 år gamle familievirksomhed Hans Jensen Lubricators i Hadsund

Køberne er G&O Maritime Group, der har hovedkontor i Lillerød i Nordsjælland.

Hans Jensen Lubricators har 87 ansatte og udvikler, producerer, servicerer og rådgiver om cylindersmøresystemer og ventiler til to-takt motorer. De primære kunder er rederier og motorproducenter.

G&O Maritime Group, der er ejet af kapitalfonden Polaris, er leverandør af nicheprodukter til førende rederier, skibsværfter og motorproducenter.

- Vi er sikre på, at det er et perfekt match, men det skal det også være, hvis vi skulle gå med i det, siger Rasmus Hans Jensen.

- Det har taget lang tid at nå hertil. Der er mange følelser forbundet med det, tilføjer han og afslører, at kapitalfonden Polaris første gang henvendte sig for cirka fire år siden.

Hans Jensen Lubricators Blev grundlagt af Rasmus og Christians oldefar - maskinmester Hans Jensen - i 1917 i København.

I begyndelsen var det en lille maskinfabrik, der primært lavede reparation og vedligeholdelse af blandt andet vandingsanlæg for gartnerier og landbrug.

I 1923 blev Hans Jensen så bedt om at udvikle et cylindersmøreapparat til B&W, der var Danmarks største skibsværft og førende dieselmotor-producent.

I slutningen af 1920'erne var skibsbyggeriet dog sløjt. Så Hans Jensen kastede sig over produktion af røremaskiner til bagerier og storkøkkener. Produktionen af røremaskiner blev først solgt fra i 1980.

I slutningen af 1960'erne var der blevet problemer med for lidt plads på fabrikken i København, og man besluttede at bygge en maskinfabrik i Hadsund.

Fabrikken i Hadsund blev taget i brug 1. marts 1970, og to år senere flyttede man endeligt og lukkede fabrik og kontor i København.

I dag udvikler, producerer, rådgiver og servicerer virksomheden cylindersmøresystemer og ventiler til to-takt motorer.

97-99 procent af omsætningen kommer fra eksport og de største kunder er rederier samt kraftværker.

Virksomheden har afdelinger i Shanghai og Singapore, og i virksomhedens vækstplan er der planer om at åbne flere afdelinger - blandt andet er der plan om at åbne en afdeling i Grækenland inden efteråret i år. Derefter er der planer om USA og Mellemøsten.

Har i dag 87 ansatte. VIS MERE

Siden har Polaris købt G&O Maritime Group, som Hans Jensen Lubricators nu officielt bliver en del af.

- Vi har haft en masse snakke frem og tilbage - også med andre, der har været interesseret - men det er ikke bare salget af en virksomhed, men en del af familiens dna, vi er inde og pille ved, siger han.

Forandringer i Hadsund

Som følge af salget kommer der forandringer i virksomheden i Hadsund.

Navnet forbliver det samme. Rasmus Hans Jensen fortsætter som administrerende direktør og Christian Hans Jensen som salgsdirektør, og smøresystemerne skal også fremover produceres i Hadsund.

- Men der kommer mere aktivitet og med tiden flere ansatte, siger Rasmus Hans Jensen.

- Vi er gået med i det her, fordi G&O samt Polaris kan være med til, at vores vækststrategi føres hurtigere ud i livet. Vi tror på, at vores systemer har et større potentiale, som kan udnyttes bedre, og væksten vil blive synlig her i Hadsund, siger han.

Vækststrategien går blandt andet ud på, at der skal oprettes flere salgskontorer rundt om i verden.

Hans Jensen Lubricators blev grundlagt i 1917 som en maskinfabrik. Foto: Kim Dahl Hansen

I dag har man afdelinger i Shanghai og Singapore, og allerede i år er der planer om at åbne en afdeling i Grækenland inden efteråret. Derefter er der planer om USA og Mellemøsten.

- Som en større gruppe, der har erfaringer med vækst udenfor Danmark, tror vi, at vi har gjort det rigtige for virksomheden, siger Rasmus Hans Jensen.

Højteknologisk virksomhed

Hans Jensen Lubricators blev grundlagt i 1917 som en maskinfabrik, der igennem tiden har været specialiseret indenfor reparation og vedligeholdelse af vandingsanlæg for gartnerier og landbrug, produktion af røremaskiner til bagerier og storkøkkener og cylindersmøreapparat særligt til skibe.

Det er det sidste, der siden begyndelsen af 1970'erne, hvor virksomheden endegyldigt flyttede fra København og til Hadsund, har været omdrejningspunktet.

Hans Jensen Lubricators med Rasmus (t.v.) og Christian Hans Jensen i spidsen udvikler, producerer, servicerer og rådgiver om cylindersmøresystemer, hvor 97-99 procent går til eksport. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

I dag er det en højteknologisk vidensvirksomhed, med en udviklingsafdeling med specialistviden indenfor en snævre niche.

97-99 procent af omsætningen kommer fra eksport.

- Et er fortiden, noget andet er fremtiden. Vores mål har været, at virksomheden får de bedste forudsætninger i fremtiden, og derfor har vi brugt lang tid på at høre, hvad eventuelle købere vil med virksomheden, siger Rasmus Hans Jensen.

Bliver medejer

I 2020/21 skabte Hans Jensen Lubricators et overskud efter skat på 16,6 millioner kroner.

Partnerne vil sædvanen tro ikke nævne salgssummen, men Rasmus Hans Jensen, hans bror Christian Hans Jensen og deres far Hans Jensen overtager samtidig 15 procent af aktierne i G&O Maritime Group.

- Vi vil være aktive medejere af virksomheden, og udover at arbejde der får vi fortsat medejerskab igennem aktierne i G&O Maritime Group, siger Rasmus Hans Jensen.