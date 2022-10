100 nye job i Frederikshavn - de første starter i dag

FREDERIKSHAVN: I dag, mandag 3. oktober, åbner Skattestyrelsen første del af et nyt skattecenter i Frederikshavn. Det sker i midlertidige lokaler i Kattegat Silo ved havnen.

Her skal foreløbig 16 nye medarbejdere arbejde, men de får følgeskab af op mod 130 andre i løbet af næste år.

- Det er med stor glæde, jeg kan byde vores nye kolleger velkommen allerede nu. Sammen tager vi de første skridt mod det endelige skattecenter, som åbnes næste år. Det er en spændende og vigtig opgave, der venter både vores nye kolleger - og os som myndighed, siger fagdirektør i Skattestyrelsen, David Fjord Nielsen, i en pressemeddelelse.

Det nye skattecenter i Frederikshavn skal omfatte 100 til 150 medarbejdere, og de bliver en del af Skattestyrelsens afdeling 'Opkrævning og Betaling'.

I Frederikshavn vil opgaverne især omfatte udbetaling af udbytterefusioner, bogføring og renteberegning.

Afdelingen Opkrævning og Betaling i Skattestyrelsen tager sig af opkrævninger og betalinger for hele den samlede Skatteforvaltning og er med til at sikre et årligt skatte- og afgiftsprovenu på ca. 1.100 milliarder kr. skriver Skattestyrelsen i pressemeddelelsen.

Det nye skattecenter i Frederikshavn skal være med til at styrke og reformere skattekontrollen i Danmark. Det er ét af otte nye skattecentre i hele landet. Hvert skattecentre vil have 100-150 medarbejdere.