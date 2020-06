14 nordjyske fiskeskippere i opråb: - Mandskabet nægter at arbejde under overvågning

NORDJYLLAND:14 nordjyske fiskeskippere er udvalgt til at få kameraovervågning på deres kutter inden årsskiftet, fordi torsken i Kattegat er truet og derfor skal beskyttes.

Men fiskeskipperne vil ikke overvåges. De har derfor sendt et opråb til landsdelens folketingspolitikere. Flere af dem er parat til at give op.

I Strandby og på Læsø har en håndfuld skippere sat deres fartøjer til salg. Mandskabet nægter at arbejde under overvågning.

Stridens kerne er, at torsken blandt andet optræder som bifangst ved jomfruhummer-fiskeri. Fiskeriministeriet vil derfor sætte overvågningskamera på en række hummer-fartøjer.

Men fiskerne mener ikke, det vil redde en eneste torsk, og foreslår andre foranstaltninger som eksempelvis en totalfredning af torsken.

Det er ikke lykkedes fiskerne at komme i dialog med fiskeriministeren, og dermed risikerer sagen nu at få meget vidtrækkende konsekvenser, ikke bare for hummerfiskerne og deres ansatte, men for havnene, fiskeindustrien og hele landsdelens økonomi.

Fiskeriminister Mogens Jensen ved et tidligere møde i Thorupstrand. Arkivfoto: Bente Poder

- Fiskeriet er i høj grad udkants-økonomi, siger erhvervsdirektør Niels Bay Christensen, Erhvervshus Nord i en pressemeddelelse.

- Alene her i Frederikshavn Kommune landes der fisk for 1 mia. kr. årligt, og det vil få fatale konsekvenser, hvis dette erhverv presses yderligere.

- Hvis arbejdsmiljøet ombord i fiskekutterne bliver så dårligt på grund af overvågning, at medarbejderne forlader bådene, vil dele af fiskeriet gå i stå, industrien vil mangle råvarer og de mange leverandører til fiskeriet vil miste kunder.

- Det kan samfundsøkonomien her i området ikke tåle. Problemstillingen må simpelt hen kunne løses på en ordentlig måde. Fiskeriminister Mogens Jensen må se at komme i dialog med det erhverv, han er minister for, siger erhvervsdirektør Niels Bay Christensen, Erhvervshus Nord.

Formand for Strandby Fiskeriforening Claus Hjørne Pedersen, der også er formand for Strandby Havn I/S, oplever problemet dobbelt:

- Det er et overgreb mod mine medlemmer, og det bekymrer mig især, at mange unge fiskeskippere vælger at sætte deres båd til salg. De unge er omstillingsparate, og derfor tøver de ikke med at vælge noget andet, og så har vi mistet en generation i vores erhverv. Og i havnen kan vi simpelt hen ikke undvære flere fartøjer, for så er der ikke økonomi til at drive havnen.

På Læsø har fiskeskipper Klaus Rosenfeldt Hansen sat sit fartøj ”Line H” til salg:

- Jeg har været fisker hele mit liv, men det er nok slut. Med kamera ombord kan jeg ikke få folk og så kan jeg ikke fiske. Jeg tror, at kameraovervågningen vil blive enden på jomfruhummerfiskeriet her på øen. Det kan komme til at koste rigtig mange arbejdspladser på Læsø og fraflytning – en udvikling som ingen ønsker.