150 fiskefartøjer med fælles problem: Vi er gidsler i et politisk spil

HANSTHOLM:I mere end en måned har 150 danske fiskefartøjer, som normalt fisker i norsk farvand, været udelukket fra fiskerpladserne her. Årsagen er, at fiskeriforhandlinger mellem EU og Norge, som begyndte i oktober sidste år, endnu ikke er endt med en aftale. Det skulle være sket, så fiskeriet kunne fortsætte fra årsskiftet.

Danmarks Fiskeriforening konstaterer direkte, at danske fiskere er taget som gidsler i det langstrakte forhandlingsforløb, som har urimelige, negative konsekvenser for dansk fiskeri.

- Mine medlemmer er godt og grundigt trætte af situationen. Jeg får både opgivende mails og SMS-beskeder fra fiskere, som lige nu har svært ved at se sig ud af situationen og heller ikke ved, hvornår der er fundet en løsning, siger Jan N. Hansen, formand for Hanstholm Fiskeriforening.

Det er ikke første gang, at det trækker ud med at lande en aftale, når EU og Norge forhandler. Danske fiskere har tidligere sat kurs mod et nyt års fiskeri i vished om, at der ikke var adgang til norsk farvand. I 2021 blev der først adgang til fiskepladserne i norsk farvand i marts.

- Jeg ved ikke, hvor længe vi kan vente på at få adgang til fiskepladserne i norsk farvand. Vi har allerede ventet længe nok, men som situationen er lige nu, har vi næppe mulighed for at skubbe til tingene. Vi kan bare konstatere, at der forhandles - og at forhandlingerne trækker ud, siger Jan Hansen.

Han forklarer, at situationen ikke kun skaber problemer for de fartøjer, som ikke kan fiske i norsk farvand. Problemerne spreder sig til andre farvandsområder.

- Når en stor gruppe fartøjer ikke kan fiske i norsk farvand, søger de ud på andre fiskepladser. Eksempelvis i Skagerrak, hvor der lige nu er flere fartøjer på fiskeri end normalt for årstiden. Det har negative konsekvenser for de fartøjer, som normalt ikke kommer i norsk farvand, men har hovedparten af deres fiskeri i for eksempel Skagerrak. Nu har de øget konkurrence på fiskepladserne, siger Jan Hansen.

I en pressemeddelelse fra Danmarks Fiskeriforening kæder Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, det langstrakte forhandlingsforløb sammen med Brexit og uenighed om nogle forhold i Atlanterhavet, herunder fiskeriet af blåhvilling.

- Brexit bliver ved med at plage dansk fiskeri. Det er den her situation desværre et eksempel på, og det er rigtig ærgerligt, at det rammer danske og norske fiskere, som bare gerne vil passe deres arbejde, siger Svend-Erik Andersen.