150 medarbejdere i stor fusion: Får nyt navn og samles ét sted

AALBORG:Tre nordjyske maskinfabrikker samler kræfterne.

Fredag middag fik de 150 medarbejdere på Aalborg Maskinfabrik, Aalborg Maskinfabrik Stål og Maskinfabrikken Fuglsang besked om, at de tre fabrikker fusionerer.

Det nye samlede selskab får navnet STERKE og bliver en af de største producenter af udstyr til vindenergi herhjemme.

Alle 150 medarbejdere fortsætter i det nye selskab, fortæller Allan Jakobsen, der bliver adm. direktør i STERKE.

- Og vi forventer vækst, siger han.

Efter sammenlægningen den 30. september vil ledelsen i det nye selskab bestå af ( fra venstre) Christian Jørgensen, direktør for produktionsdivisionen - Lars Christiansen, direktør for maskinværksted og montage -Kim Palsgaard Thomsen, direktør for ingeniør- og service-divisionen. Desuden indtræder Allan Jakobsen (yderst til højre), der har været bestyrelsesformand i Aalborg Maskinfabrik siden 2017, som adm. direktør. Foto: Claus Søndberg

Fusionen sker ud fra et ønske om at kunne løse større opgaver i fremtiden - især inden for vindenergi og offshore.

- Vi er i et marked, hvor vores kunder stiller større og større krav til os. Og det er både på ordrestørrelse, kompleksiteten, miljø, sikkerhed og kvalitet. Det gør, at det er vigtigt at værre større for at klare det. Samtidig har vi brug for stærke kompetencer inden for ingeniører, smede og industriteknikere. Ved at samle kompetencerne vil vi være godt rustet til fremtiden, siger adm. direktør Allan Jakobsen.

Samles på havnen

De tre maskinfabrikker skal fortsat være underleverandører inden for vindmøller, marine og offshore vindmølleindustrien. Men STERKE har en ambition om at være med helt fremme, når der skal opføres nye havmølleparker.

- Vi vil gerne frem i værdikæden og tilbyde løsninger til kunder. Det er både havmølleparkerne, der skal bygges, men det er lige så meget de store vindmølleproducenter, som har behov for intern udstyr til at producere vingerne, siger Allan Jakobsen.

De 150 medarbejdere var samlet til en orientering om fusionen på Hotel Scandic i Aalborg Øst fredag middag. Foto: Claus Søndberg

Det nye selskab samles på Østhavnen i Aalborg Øst, nærmere bestemt på Langerak, hvor Maskinfabrikken Fuglsang i 2020 rykkede ind i en ny fabrik og fik fjorden som transportvej. Fremtidens stålkonstruktioner kræver nemlig adgang til kajanlæg og afskibning.

Maskinfabrikken Fuglsang indviede for nylig en ny 1.500 kvadratmeter stor produktionshal og 200 kvadratmeter ny administration. Men med fusionen skal der formentlig laves endnu en tilbygning, siger Allan Jakobsen.

- Vi forventer, at vi senest i slutningen af 2023 er landet på Langerak alle sammen, siger Allan Jakobsen.

Han fremhæver, at Maskinfabrikken Fuglsang har stærke kompetencer inden for svejsning og konstruktion af store, komplekse stålkonstruktioner.

- Og Aalborg Maskinfabrik er særlig kendetegnet ved, at den har sin egen ingeniør- og udviklingsafdeling og en stærk serviceafdeling. På den måde får vi alle kompetencer under det samme tag. Samtidig bliver vi flere, og det betyder, at vi får mulighed for at specialisere os i nogle ting, siger Allan Jakobsen.

Allan Jakobsen, der har været bestyrelsesformand i Aalborg Maskinfabrik siden 2017, bliver adm. direktør i det nye selskab. Foto: Claus Søndberg

Hos Maskinfabrikken Fuglsangs Eftf. har man længe gået med tanker om at lave en udviklingsafdeling.

- Vi er næsten udelukkende en ordreproducerende virksomhed. Så da muligheden med en så stærk virksomhed som Aalborg Maskinfabrik bød sig, måtte vi se nærmere på det, siger adm. direktør Lars Christiansen.

Han bliver direktør for maskinværksted og montage i det nye selskab STERKE.

Pres på pris og viden

Vingeproducenten Siemens Gamesa meldte torsdag ud, at den nedlægger 800 stillinger i Danmark som led i et strategiprogram.

Hvor mange af stillingerne, der skal findes i Aalborg, er endnu uvist. Interesseorganisationen Green Power Denmark udtalte torsdag til finans.dk, at nedskæringerne hos Siemens er udtryk for et prispres i branchen, som slutter hos de mange underleverandører rundt om i landet.

Hos STERKE forventer direktør Allan Jakobsen dog ikke, at det vil påvirke det nye fusionerede selskab.

- Vi er opmærksomme på det, men det er ikke noget, vi forventer vil påvirke os på lang sigt. Vi har en ret bred sammensætning af kunder, siger Allan Jakobsen, der dog kan nikke genkendende til, at der er et prispres i branchen.

- Men der er lige så meget pres på den viden og knowhow, man har som virksomhed. Og det er jo en af grundene til, at vi går sammen. Når vi går sammen, står vi bare stærkere. Det er tre gode virksomheder, vi lægger sammen. Så vi håber selvfølgelig, at 1 + 1 +1 giver 5, siger Allan Jakobsen.

De 150 medarbejdere blev orienteret om fusionen ved en præsentation på Hotel Scandic Aalborg Øst fredag formiddag.