20-årige iværksættere sælger fodboldtrøjer, der er dobbelt så gamle som dem selv

THISTED:- Det her er én af vores ældste trøjer. Det er en Leicester City trøje fra 1983.

20-årige Jacob Kappel griber en trøje fra hylden og holder den op foran sig. Det er en ægte vintage fodboldtrøje, forklarer han, ikke et genoptryk.

Dermed er det blå-hvide stykke kunststof altså dobbelt så gammelt som han selv.

Jacob Kappel udgør den ene halvdel af holdet bag den nye webshop Refurbedfootball, som han driver sammen med sin jævnaldrende kammerat Nikolaj Rahbæk. Virksomheden sælger vintage fodboldtrøjer og secondhand fodboldstøvler til fodboldinteresserede i alle aldre.

- Det kan både være samlere, men også fodboldfans, der af nostalgiske grunde gerne vil have en fodboldtrøje, som de kan huske for fra år tilbage. Det kan også være fodboldspillere, der gerne vil have et par billigere støvler eller en støvle af en model, der ikke bliver solgt mere, fortæller Jacob Kappel og tilføjer:

- Vi sælger også nogle nye trøjer, blandt andet den nye landsholdstrøje, som blev brugt her ved VM. Den er faktisk ved at være udsolgt.

Der skal pakkes ordrer og printes pakkelabels - indtil videre tager de to unge iværksættere alle roller på sig, fra indkøber over lagerarbejder til plukker og sælger. Foto: Martin Damgård

Jacob Kappel og Nikolaj Rahbæk mødtes på fodboldbanen, da de var små.

- Senere kom vi til at arbejde sammen i Munkstore her i Thisted, hvor vi blev rigtig gode kammerater, forklarer Jacob Kappel, og Nikolaj Rahbæk tilføjer:

- Da jeg skulle starte webshoppen, ville jeg gerne have én mere med, som kunne tage del i det store arbejde, det er at starte sin egen virksomhed. Og det var helt oplagt, at det skulle være Jacob, siger han.

Jeg fik ideen til virksomheden, da jeg selv skulle bruge et par fodboldstøvler. Jeg havde ikke lyst til at bruge de omkring 2200 kr., som et nyt par koster, så derfor kiggede jeg lidt omkring ... Nikolaj Rahbæk, Refurbedfootball

De to unge gutter arbejder sammen ved mobiltelefonreparatøren Thyrep, hvor de begge har fuldtidsstillinger. Thyrep holder til på Tigervej, og her har også Refurbedfootball indrettet sig i et lille kontorlokale.

Lager, pakkecentral, it- og markedsføringsafdeling er stuvet sammen på ganske få kvadratmeter, men der er fidus i det, for når arbejdsdagen slutter hos Thyrep, så kan de to nøjes med at gå nogle meter længere ned ad gangen, og så er de på arbejde igen.

De har begge længe gået med en drøm om at komme til at starte egen virksomhed, og kimen til Refurbedfootball blev sået, da Nikolaj Rahbæk pludselig stod med et meget konkret behov:

- Jeg fik ideen til virksomheden, da jeg selv skulle bruge et par fodboldstøvler. Jeg havde ikke lyst til at bruge de omkring 2200 kr., som et nyt par koster, så derfor kiggede jeg lidt omkring, blandt andet på Facebook. Jeg fandt nogle stykker, der var til salg hos private, men der var ikke rigtig nogen sikkerhed for, at støvlerne nu også var, som de skulle være. Det ville der til gengæld være hos en webshop, forklarer han.

Fodboldstøvlerne er brugt, papkassen er genbrug og selv dustbag'en er secondhand. Refurbedfootball er stærke på bæredygtighed. Foto: Martin Damgård

En arbejdsdag hos Refurbedfootball kan godt strække sig helt ud på de små timer, når der skal hentes varer hjem til webshoppen, som skal gøres i stand og fotograferes, inden de kan blive præsenteret for potentielle kunder på webshoppen. Og så skal der indimellem også findes tid til at filme videoer til de sociale medier som Tiktok og Instagram.

- Lige for tiden ser vi vist mere til hinanden, end vi ser til vores familier, griner de samstemmende.

- Vi er bedste kammerater, men derfor kan det godt være hårdt, når man er så meget sammen, og i begyndelsen har vi været ret uenige om tingene, også fordi, vi er meget forskellige. Men efterhånden som det hele er kommet op at køre, nyder vi virkelig arbejdet, tilføjer Jacob Kappel.

I opstarten af deres virksomhed har de unge iværksættere fået god hjælp af indehaverne af Thyrep, Magnus Kronborg og Nikolai Josefsen, der selv er unge iværksættere, og som også har investeret i Refurbedfootball.

- De har givet os god sparring, og så har vi lavet uendelige googlesøgninger for at finde ud af moms, skat, CVR-nummer og så videre, siger Jacob Kappel, og Nikolaj Rahbæk tilføjer:

- Vi kunne have købt et færdigt webshopkoncept, hvor vi bare skulle koncentrere os om at sælge, men vi har valgt at starte det hele op fra bunden. Det er hårdt arbejde, men det er det værd, fordi vi får lov til at arbejde med noget, vi virkelig brænder for.

Drømmen er, at de en dag kan leve af Refurbedfootball, men som helt nystartede er de godt klar over, at den milepæl i bedste fald er nogle år ude i fremtiden.

Men så er der heldigvis også andre aspekter af virksomheden, som de to unge selvstændige glæder sig over:

- Vi kan godt lide tanken om, at vi er en bæredygtig virksomhed. For eksempel har mange af de fodboldstøvler, vi sælger, meget mere liv i sig. I stedet for, at de kun bliver brugt i en halv sæson og så bliver gemt væk under sengen eller i bunden af et skab, sørger vi for, at de kommer ud til nogen, som får glæde af dem, siger Nikolaj Rahbæk.

- Vi håber, at vi kan inspirere andre til at kaste sig ud i det, så vi kan få flere unge iværksættere i Thy, tilføjer Jacob Kappel.