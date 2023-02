21-årige Klara har købt kendt værtshus på vestkysten

KLITMØLLER:Vestkystværtshuset Stalden i Klitmøller kommer nu på nye hænder.

Klara Korsholm Madsen kan fra 1. marts skrive "indehaver" på visitkortet, når hun formelt overtager Stalden fra Morten Kristensen, Louise Møller, Mikael Konradsen og Kristian Kjøller, der genåbnede værtshuset under stor festlighed i forsommeren 2021.

"Det har hele tiden været vores plan, at Stalden ikke skulle være på vores hænder i en længere periode, så nu glæder vi os til at skulle overdrage Stalden til seje Klara, som nogen af jer måske allerede kender," skriver de fire på Staldens Facebookside.

Klara Korsholm Madsen overtager 1. marts værtshuset Stalden i Klitmøller, og så tager hun fat med malerpenslen, inden den store genåbning 18. marts. Foto: Bo Lehm

Klara Korsholm Madsen, der er født og opvokset i Thisted, har allerede været ansat som bestyrer af baren de seneste seks måneder, hvor hun har haft ansvaret for den daglige drift. Men nu kommer hun altså selv til at stå med alt det andet, der også hører til at drive virksomhed.

- Det er et stort skridt, men det er rigtigt for mig. Jeg har en drøm om at blive selvstændig og iværksætter, og her får jeg mulighed for at lære rigtig meget om, hvad det vil sige at drive sin egen virksomhed, siger Klara Korsholm Madsen.

Selvom hun formelt overtager værtshuset 1. marts, så lægger Klara Korsholm Madsen ud med at holde lukket i 18 dage, hvor Stalden skal shines op.

- Det skal males og renoveres, så der også kommer lidt af "Klara" ind på Stalden. Selvfølgelig med respekt for den lange historie, der også er her på stedet, siger den unge værtshusindehaver.

Klara Korsholm Madsen er bare 21 år gammel, og nu skal hun stå i spidsen for værtshuset Stalden i Klitmøller, hvor hun bliver ny indehaver. Foto: Bo Lehm

Den store genåbningsfest finder sted 18. marts, hvor det lokale band Smugler kommer at spiller. Der vil være åbent fra kl. 15 til kl. 3 med foodtrucks på forpladsen og gode tilbud i baren - og så vil programmet også indeholde et par overraskelser, som Klara Korsholm Madsen ikke er klar til at løfte sløret for endnu.

Hun håber at kunne bevare Staldens status som tilholdssted i byen, både for lokale og turister - på tværs af alle aldre.

- Det er et sted, der samler mange forskellige typer, og det elsker jeg. Samtidig har vi nogle virkelig fede lokaler, som jeg ser mange muligheder i, fortæller Klara Korsholm Madsen.

Hun har allerede oplevet, at nogle spørger ind til hendes valg om at blive erhvervsdrivende, i stedet for at tage en uddannelse.

- Men der må jeg bare sige, at jeg mener det her alvorligt, og det er noget, jeg har gjort mig mange overvejelser omkring. At drive Stalden er ikke et spørgsmål om, at jeg bare skal have noget at lave et par år, inden jeg tager på universitetet. Det er virkelig det her, jeg gerne vil, og jeg vil også gerne vise, at man som ung ikke behøver at gå den sædvanlige vej. Der er mange måder, man kan vælge at leve sit liv på, og det ene er ikke bedre end det andet, siger hun og tilføjer:

- Jeg har stor respekt for dem, der gennemfører en lang uddannelse på universitetet. Det er mega sejt, men det er bare ikke noget for mig.

Klara Korsholm Madsen har købt et værtshus