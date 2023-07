21 fyrede medarbejdere har fået nyt job - og de fortsætter med at være kollegaer

SÆBY:21 medarbejdere, som netop er blevet fyret fra Danish Crown i Sæby, har fået nyt job.

Og fremover vil de endda kunne fortsætte med at være kollegaer.

2. juni deltog ProCon Wind Energy fra Aalborg i Danish Crowns jobmesse. Og ProCon har valgt at ansætte en række tidligere slagteriarbejdere, som nu skal omskoles til kabelmontører.

- Vi har udvalgt 21 tidligere medarbejdere fra Danish Crown, da vi mener, at de har forudsætningerne for at lykkes i jobbet hos os, siger Carina Holst Kristensen, Head of HR hos ProCon Wind Energy.

I Danmark og i udlandet

ProCon Wind Energy er en international virksomhed med hovedsæde i Aalborg, som blandt andet leverer løsninger til transformerstationer og fundamenterne på havvindmøller.

Arbejdet udføres både onshore og offshore i ind- og udland.

Og det falder helt naturligt for ProCon Wind Energy at indgå samarbejde med jobcentrene, Danish Crown og TECHCOLLEGE om omskoling af slagterimedarbejdere.

Flere af de 21 nyansatte kabelmontører har været ansat ved Danish Crown mellem 10 og 40 år, så derfor er det et stort spring for dem at komme ind i en ny branche.

40 timer om ugen

Christian Larsen fra Sæby er en af de nyansatte, og det, der især tiltaler ham ved at arbejde for ProCon Wind Energy, er den fleksibilitet, som virksomheden tilbyder.

Han var vant til at arbejde 40 timer om ugen på slagteriet med hver syvende uge fri. Og den frihed sætter han stor pris på.

- Når man har fri i en længere periode, kan jeg være der hundrede procent for mit barn. Så er der ikke noget med, at vi kun lige siger godmorgen og så afsted. Nej, på den her måde, så har jeg mere kvalitetstid med mit barn, siger Christian Larsen, som tidligere har haft drømmen om at have et arbejde, hvor han fik muligheden for at rejse ud.

Men han havde et godt job på Danish Crown, som han ikke uden videre ville skifte ud. Så da lukningen meldte sig, kunne Christian Larsens drøm blive til virkelighed.

Mangler flere

Det første hold af de 21 tidligere slagterimedarbejdere skal gennemføre omskolingen efter sommerferien, hvorefter de starter med at arbejde for ProCon Wind Energy.

- Vi modtager stadig ansøgninger fra personer, der er interesserede i at blive omskolet til kabelmontører. Og vi regner med at kunne samle et hold mere til oktober, der skal gennemføre uddannelsen på TECHCOLLEGE, siger Carina Holst Kristensen.