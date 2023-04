25 ud af 90 er lærlinge: Nu høster firmaet frugten

HOBRO:Der er rift om uddannede elektrikere. Så meget, at Hobro-virksomheden Lillegården El for tre år siden tog hånd om udfordringen.

- Det var ikke til at skaffe kvalificerede elektrikere på et overophedet marked. Så tænkte vi, at hvis vi ikke kan skaffe flere svende, må vi selv lave nogen af dem, fortæller Jens Bjørn, direktør og medejer af Lillegården El A/S.

Allerede dengang beskæftigede firmaet langt flere lærlinge end gennemsnittet, og på tre år gik man fra 12 til omkring 25 lærlinge.

Fem nye svende

I de seneste måneder har Lillegården El høstet frugten. Man har ansat fem nye svende, og alle er af "egen avl". Altså lærlinge, som er blevet udlært i firmaet og herefter er fortsat som svende.

De mange lærlinge er med til at give en god kultur i virksomheden siger direktør og medejer Jens Bjørn. Arkivfoto

- Vi har aldrig tidligere været i stand til at ansætte fem nye svende på så kort tid, siger Jens Bjørn begejstret.

Han opremser yderligere et par fordele ved et talstærkt lærlingekorps.

- Vi har mange opgaver, hvor det passer rigtig godt med en svend og en lærling som makkerpar. Desuden giver det en god kultur i virksomheden, hvor svendene forpligtiger sig til at tage hånd om de unge mennesker, fortæller direktøren.

Lillegården El A/S Virksomheden har hovedsæde i Erhvervsparken i Hobro og har desuden afdelinger i Nørager, Klejtrup, Simested, Aalestrup, Vammen og Aarhus. Lillegåden har 90 ansatte. De primære forretningsområder er industri, erhvervsbyggeri og erhvervsservice. Lillegården A/S ejes af Jens Bjørn, Jan Justesen, Henrik Vraa Andersen og Brian Bruun Christensen. Selskabet havde ved årsskiftet en egenkapital på 10,5 millioner kroner og kom ud af 2022 med et overskud på 5,4 millioner kroner efter skat. VIS MERE

Kampen om de faglærte kræfter fortsætter.

- Vi tager alt det ansvar, vi overhovedet kan i forhold til at få udlært og uddannet elektrikere til den fremtid, vi kigger ind i. En fremtid, hvor den grønne omstilling med varmepumper og solceller hos private og erhverv og power-to-X i industrien virkelig tager fart og kalder på faglærte medarbejdere, siger Jens Bjørn.

For Lillegårdens vedkommende vokser også virksomhedens aktiviteter i Grønland. Her skal Hobro-firmaet blandt andet være med til at bygge nye affaldsforbrændingsanlæg.

Nye lærlinge hyret

Med opgraderingen af fem lærlinge til svende er der opstået huller på Lillegårdens lærlingehold. Men der er allerede ansat tre nye, og yderligere to begynder inden sommerferien.

Lillegården El ansætter mange flere lærlinge end gennemsnittet. 25 ud af 90 ansatte er under uddannelse. Arkivfoto: Claus Søndberg

Virksomheden har ikke svært ved at tiltrække unge. Jens Bjørn vælger at tro, at firmaet har et godt ry blandt de unge, selv om der ikke lokkes med en masse frynsegoder.

- Vi tilbyder dem en uddannelse og forsøger at overbevise dem om, at det skal de være glade for. Det betyder også noget, at vores lærlinge har mange sociale aktiviteter sammen, siger han.