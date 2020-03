270 danske medarbejdere sendes hjem fra Fjord Line

Med hele flåden under dansk flag får Fjord Lines rutereduktion som følge af COVID-19 størst indvirkning på det danske arbejdsmarked

Fjord Lines rutereduktion og trafikomlægning på Skagerrak, der berører omkring 100 norske ansatte, får endnu større konsekvenser i Danmark. Det norskejede færgerederi, som har sine fire færger under dansk flag i Dansk International Skibsregister fra et driftsselskab placeret i Hirtshals, har nemlig overvejende danske ansatte.

Rederiets koncernchef Rickard Ternblom oplyser således til mediet Søfart, at rederiets midlertidige omlægning af operationen som følge af COVID-19 betyder, at omkring 270 danske medarbejdere sendes hjem.

- Ligesom vores norske hjemsendte ansatte er understøttet af den norske regerings særlige støtteforanstaltninger, så er vores danske medarbejdere, der er ansat i vores danske selskab, omfattet af hjælpepakken i Danmark, forklarer Rickard Ternblom.

Fjord Line har siden starten af denne uge alene opretholdt operationen med en ekstraordinær rute mellem Hirtshals og Kristiansand, som besejles af cruise-færgen "Stavangerfjord".

Ruteomlægning

Denne færge sejler normalt mellem Hirtshals, Langesund, Stavanger og Bergen sammen med søsterskibet "Bergensfjord", mens Kristiansand-ruten normalt er en sommer-rute, der bliver besejlet med hurtigfærgen "Fjord Cat".

Ifølge Fjord Line vil "Stavangerfjord" have enkelte afstikkere til Risavika-terminalen ved Stavanger. Dette sker angiveligt, da det er her, rederiets bunkeranlæg til LNG (kondenseret naturgas), til de to LNG-drevne cruise-færger, er placeret.

Fjord Lines konkurrent, det ligeledes norske Color Line, har også indført en stærkt reduceret operation, men bibeholder dog i lighed med Fjord Line en enkelt færge på Skagerrak for at sikre kritisk fragtkapacitet mellem Norge og Danmark/kontinentet. Denne rute går mellem Hirtshals og Larvik.

Color Line hjemsender i forbindelse med COVID-19-krisen omkring 2.000 af sine 2.400 årsværk-store stab af medarbejdere. Modsat Fjord Line, så sejler alle Color Lines færger under norsk flag, hvorfor deres tiltag kun berører meget få ansatte i Danmark.