Fra streetfood til Michelin-stjerner: Disse restauranter tjener mest

NORDJYLLAND:Flere restauratører har været udfordret de seneste tre år.

Først kom to år med coronapandemien og de medfølgende restriktioner.

Dernæst fulgte et 2022, som var præget af uhørt høje råvare- og energipriser, der gevaldigt udfordrede muligheden for at tjene penge.

Alligevel er flere restauratører kommet særdeles godt gennem det seneste år...