3 milliarder kroner gik op i røg. Det siger noget vigtigt om din pension

Landets største kommercielle pensionsselskab, PFA Pension, med 1,3 millioner danskere som kunder kaldte det en investering med lav risiko, da man for fire år siden investerede tre milliarder kroner af kundernes penge i det danske flyleasing-selskab Nordic Aviation Capital.

Men coronapandemien smadrede forretningsmodellen med at lease fly fuldstændig og forvandlede PFA’s investering til et sandt mareridt. Et mareridt, som har resulteret i det største enkeltstående tab nogensinde i den danske pensionssektor.

At tabe 0,5 procent af PFA-kundernes samlede opsparing i ét hug er problematisk i sig selv. Er der én ting, som et stort pensionsselskab med et hav af investeringseksperter på lønningslisten burde vide, er det, at man ikke skal lægge for mange æg i den samme kurv.

Det er børnelærdom.

Noget andet er, at PFA de seneste seks år konsekvent har leveret dårligere afkast af kundernes opsparinger end mange af konkurrenterne. Faktisk har PFA i to af årene været dårligst af alle.

Spørgsmålet er, hvor mange af PFA’s kunder – hver femte danske borger – der er klar over det? Og klar over konsekvenserne?

Som forbrugere og borgere kører vi gerne omveje for at spare en krone for en liter benzin. Vi handler gerne i tre forskellige butikker, når dagligvareindkøbene skal klares billigst muligt. Og er der ja tak-tilbud på Facebook, står masserne i kø.

Men når det handler om pension, er sagen en helt anden. Flere undersøgelser viser, at skræmmende mange danskere ikke har styr på den økonomi, de skal leve af i den tredje alder.

De aner ikke, hvordan deres penge investeres, og om andre måske kunne gøre det bedre.

I sidste ende er de afkast, som et pensionsselskab skaber, afgørende for, i hvor høj grad man kan forsøde sin tilværelse, når man forlader arbejdsmarkedet. Og selv kun midlertidigt dårlige afkast rammer en langsigtet opsparing hårdt, fordi der er en effekt med renters rente.

Med andre ord: Selvom der er flere årtier, til du skal pensioneres, er det ikke uvæsentligt, hvordan dit pensionsselskab klarer sig nu. Der kan være hundredtusindvis af kroner på spil.

Pensionskunder bør aktivt tage stilling til deres fremtidige økonomi og ikke mindst forholde sig kritisk til de selskaber, der lever af at være betroet andre folks penge. Og pensionsselskaberne skal være deres ansvar bevidst.

I tilfældet med PFA er det påfaldende, at selskabet på intet tidspunkt informerede sine kunder og resten af verden om, at man havde lidt sit største tab i 104 år. Det skulle graves frem af journalister på Finans, før at PFA mandede sig op til at smide en notits på sin hjemmeside.

Patetisk.

For at vende sin flerårige afkastnedtur har PFA valgt at skrue op for risikoen. Et nærmest ludomanisk træk, hvor man for at kompensere for dårlige beslutninger nu vil tage større chancer med kundernes penge.

Mon det får omtale på PFA’s hjemmeside, hvis også den strategi slår fejl?