300 mink-ansatte står til hurtig hjemsendelse

NORDJYLLAND:Med minkbranchens nedlukning står flere end 300 udlændinge til at blive sendt hjem, fordi de har mistet deres job i minkbranchen.

Fordi de er borgere fra et land udenfor EU, er deres opholdstilladelse afhængig af, at de har et job. I det øjeblik jobbet forsvinder, har de maksimalt en uge til at rejse hjem. Det er i særlig grad personer fra Ukraine, der er berørt

Agri Nord foreslår en overgangsordning, så de kan blive her i landet.

- Det er folk, som har været her i mange år, og som måske har etableret sig med familie og hus. De er integrerede, kender kulturen, og det er en dygtig arbejdskraft, vi har brug for i landbruget, siger næstformand i Agri Nord, Henrik Dalgaard Christensen.

Næstformand i Agri Nord, Henrik Dalgaard Christensen, foreslår regeringen at lave en overgangsordning for de mange udlændinge, der med minkbranchens afvikling ellers står til hjemsendelse. Foto: Laura Thomsen

I en henvendelse til den socialdemokratiske gruppeformand og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen og udlændige- og integrationsminister Mattias Tesfay foreslår han derfor, at ikke-EU-borgere, der har mistet deres job på grund af lukning af minkbranchen, får opholdstilladelse i yderligere tre til seks måneder, så de har mulighed for at finde et andet job.

- Vi kan sagtens finde job til dem, men ikke lige fra dag til dag, når 2200 ansatte i minkbranchen mister deres job samtidig, siger Henrik Dalgaard Christensen.

Udover de 300 ikke EU-borgere har også cirka 600 EU-borgere og over 1000 danskere mistet deres job indenfor minkbranchen i Nordjylland.

Fordi situationen er så ekstraordinær som den er, mener Henrik Dalgaard Christensen, at det er oplagt at lave en dispensation i op til seks måneder.

Dispensation for lønkrav

Han mener desuden, at der i samme periode bør lempes på det nugældende lønkrav, hvor en ikke-EUborger skal have mindst 26.100 kroner i månedsløn for at have opholdstilladelse.

Han foreslår således, at kravet sænkes til 23.100 kroner i den periode, hvor udlændingen bliver omskolet til et andet job indenfor svin eller kvæg.

- Det kan gøres meget ukompliceret med tre linjer fra en minister, der giver dispensation, siger han.

Almindelig anstændighed

Teamleder for HR & Rekruttering i Agri Nord, Vittus Bernlow, der blandt andet arbejder med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft til landbruget, arbejder lige nu hårdt på at finde nye jobs til de mange ikke-EU-borgerne, der er ramt af situationen.

- Vi får lige nu rigtig mange henvendelser fra ulykkelige familier, der står i den situation, at de skal hjemsendes. Flere af dem har etableret sig her med deres familie, og de står til at miste hus og hjem og netværk. Simpelthen deres tilværelse i Danmark. Vi gør alt, vi kan, for at hjælpe dem, fortæller han.

Henrik Dalgaard Christensen mener, at det danske samfund har en forpligtigelse til at vise samfundssind og hjælpe familierne.

- Det er almindelig anstændighed, siger han, og håber, at Regeringen lemper kravene, så familierne kan blive i Nordjylland, hvor de også er en stor gevinst i de landdistrikter, de bor og betaler skat i.