300 på udkig efter job: Messe var en succes

AABYBRO:Behovet for arbejdskraft er rekordstort, og i Jammerbugt Kommune er der pt. kun 450 forsikrede ledige.

Alligevel var der run på, at Jammerbugt Arbejdskraftmesse i Aabybro løb af stabelen i sidste uge.

De 18 deltagende virksomheder havde besøg af 300 ledige og dimittender, som stod klar til at trække i arbejdstøjet og komme i gang.

- Vi har pt. kun ca. 450 forsikrede ledige i Jammerbugt Kommune, og mange virksomheder har store udfordringer med at finde den arbejdskraft, der er nødvendig for at fastholde væksten. Derfor er det også ekstra glædeligt, at vi med arbejdskraftmessen kunne skabe en ramme, der netop inviterer til match og jobskabelse, siger formanden for beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune, Diana Aarestrup, i en pressemeddelelse fra Vækst Jammerbugt.

Messen kom i gang igen efter to års pause på grund af corona.

Kulturhuset Blokhus var en af de tilstedeværende virksomheder. Og her står det klart, at 10 kandidater kommer til samtale efter messen i forhold til stillinger som køkkenpersonale samt serverings- og butikspersonale.

Indehaver John Andersen kunne ved dagens afslutning melde, at flere kandidater skulle til samtale til disse stillinger.

- Forud for messen var vi ikke helt sikre på, om der kom nogle til vores branche inden for specielt butik og cafe, køkken og restaurant. Vi blev dog meget positivt overraskede over den fine tilstrømning af interesserede jobsøgende. Vi fik noteret ikke mindre end 18 kandidater til såvel deltids, som til fuldtidsjob. Heraf har vi nu udvalgt 10 gode emner, som vi skal have møde med i de kommende uger, og så forventer vi at få taget dem ind på nogle prøvevagter et par dage for at se, om begge parter kan se en fælles fremtid hos os. Nu må de næste par uger så vise, hvad resultaterne konkret ender ud i, siger han i pressemeddelelsen.

Jammerbugt Arbejdskraftmesse er ét initiativ blandt flere, der skal være med til at forsyne det lokale erhvervsliv med arbejdskraft. På Jammerbugt Kommunes jobcenter arbejdes der også med mere langsigtede planer og forudsigelser i arbejdskraftens bevægelighed.

Jobcenter Jammerbugt har de sidste år bl.a. udarbejdet et Jobbarometer hvor godt 200 virksomheder spørges ind til lige præcis deres rekrutteringsbehov samt forventninger hertil. Jobbarometeret i 2022 viser, at der i år er flere brancher, der står med aktuelle behov, og at behovene ofte er større end ved tidligere undersøgelser.

De behov hjælper Jammerbugt Kommune gerne med. Borgmester Mogens Chr. Gade siger:

- Når ledigheden er lav, kan det ofte være svært for virksomhederne at finde lige den medarbejder med de rette kvalifikationer, man har behov for lige nu. Den udfordring forsøger vi gennem Jobcenter Jammerbugt og Vækst Jammerbugt at løse gennem flere forskellige tiltag, så man skal som virksomhed ikke holde sig tilbage for at kontakte afdelingerne direkte.