33-årig i spidsen for stor nordjysk byggekoncern

FREDERIKSHAVN:En traditionsrig nordjysk byggekoncern med base i Frederikshavn og næsten 80 år på bagen har fundet den person, der fremover skal tegne de store linjer.

Og det bliver en ung - men erfaren - herre.

Den 33-årige Mikkel Westergaard er tiltrådt som ny administrerende direktør i Trigon, der står bag en række kendte byggerier rundt om i landsdelen. Og ambitionsniveauet for den nye direktør er ikke at tage fejl af.

- Målet er klart at vinde markedsandele ved at være det rigtige valg for vores kunder og samtidigt gøre det endnu mere synligt, hvad Trigon giver tilbage, siger Mikkel Westergaard i en pressemeddelelse.

Koncern med mange grene Trigon-koncernen består ud over entreprenørforretningen af Greensource, der arbejder med vedvarende energiløsninger, Villy Andersen A/S, der arbejder med i styrede underboringer, Frederikshavn Jordhotel og Trigon Ejendomme. Virksomhederne har hovedsæde i Frederikshavn og beskæftiger i dag i alt 84 medarbejdere. Trigon er ejet af en almennyttig fond, Civilingeniør Bent Bøgh og hustru Inge Bøghs fond (Trigon-Fonden). VIS MERE

Lokket til Nordjylland

Trigons hidtidige administrerende direktør, Karl Erik Slynge, forlader ikke firmaet, men bliver koncerndirektør med særligt fokus på Trigons ejendomme og udviklingsprojekter.

Trigons nye øverste chef, Mikkel Westergaard, kommer fra en ledende stilling i HPH Totalbyg i Hinnerup, der siden 2013 er vokset fra 6 til 150 medarbejdere.

Han har i sit tidligere virke samarbejdet med Uggerhøj-koncernen om en række bilhuse i Silkeborg, der havde Karl Erik Slynge som rådgiver.

Det lykkedes Karl Erik Slynge at overtale Mikkel Westergaard til at flytte familien med til Frederikshavn fra Silkeborg-egnen, så han kunne overtage ledelsen af Trigon.

Mikkel Westergaard har nemlig det, firmaet betegner som en "kundeorienteret tilgang" til entreprenørbranchen og varige relationer som mål. Det gælder med andre ord om at komme ind i varmen – og blive der.

- Erhvervsklimaet i Danmark er godt i disse år, og der er gang i rigtig meget her i Nordjylland. Det er også mit indtryk, at der mange steder er et øget fokus på kvalitet og bæredygtighed, og det er et godt udgangspunkt for, at Trigon kan omsætte sine kompetencer i øget vækst, fastslår Mikkel Westergaard.

- Samtidig har jeg stærkt fokus på omkostninger, for det er nøglen til, at vi også kan vokse, når konjunkturerne vender, siger han.

Ejet af en fond

Trigon er en fondsejet byggekoncern, hvis historie går helt tilbage til 1945. Da blev virksomheden dannet af tre håndværksmestre - en murer, en tømrer og en elektriker. Efter et par år overtog civilingeniør Bent Bøgh firmaet og omdannede det til et aktieselskab.

Siden har Trigon-koncernen stået bag en lang række byggerier, heriblandt opførelsen af Arena Nord, flytningen af Krudttårnet i Frederikshavn og anlæggelsen af hovedvejen mellem Frederikshavn og Brønderslev.

I 2020 kom Trigons holdingselskab ud med et overskud på 11,4 millioner kroner. Koncernen, hvis overskud går til velgørende formål, beskæftiger i alt 84 medarbejdere.