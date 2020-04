3D-print af værnemidler: Aalborg-firma laver smart software, der fordobler produktionen

AALBORG:Manglen på værnemidler er et stort problem for landets sundhedspersonale. Men nu kommer den nordjyske virksomhed ”Create It Real” med en håndsrækning.

Verden over findes online fællesskaber for 3D-print-entusiaster. Siden corona-virussets udbrud har disse fællesskaber sat sig for at hjælpe sundhedspersonalet og mobiliseret produktion af enkeltdele til de værnemidler, der er stor mangel på. Denne proces kan dog være meget tidskrævende og vil ofte kunne optimeres med den rigtige software.

Optimering af 3D-printere har den nordjyske virksomhed, Create It Real, specialiseret sig i - og med støtte fra Innovationsfonden har virksomheden udviklet en softwarepakke, der nu kan optimere produktionen, så den tilnærmelsesvis kan fordobles.

- Vi kunne følge, hvordan de forskellige 3D-print-fællesskaber udviklede sig på sociale medier, og så hvordan vores specialviden kunne være med til at optimere processen for de mange entusiaster, der gerne vil hjælpe, lyder det i en pressemeddelelse fra Jeremie Pierre Gay, der er adm. direktør i Create It Real.

Optimeringen af 3D-printerne betyder, at man kan reducere produktionstiden betydeligt, og når man først har valgt det objekt, man ønsker at printe, kan man gå fra en produktionstid på op til flere timer til at printe på få minutter.

- Rundt omkring i verden findes der mange, der har en 3D-printer, som de tidligere har brugt til sjove projekter. I en kritisk tid som denne, kan de nu bruge dem til at hjælpe millioner af mennesker, og det er der mange, der vælger at gøre, siger Jeremie Pierre Gay.

Ud over en software, der optimerer produktionstiden, indeholder software-pakken, som kan tilgås online og er gratis, også skabeloner, så printeren let kan gøres klar til produktion. Virksomheden har fået en haste-bevilling på 388.800 kroner fra Innovationsfonden.