445 søgte jobbet: Nu er flere af de ansatte blevet fyret

HJØRRING:Det var forårets store positive nyhed, da Novo Nordisk i Hjørring ansatte ikke færre end 40 nye medarbejdere. På én gang. Og på samme dag.

1. maj skulle de begynde som ufaglærte i produktionen i en tidsbegrænset periode på knapt et år. Men nu - fire måneder senere - har virksomheden fyret 14 af de 40 medarbejdere.

Og omplaceret de resterende.

- Vores anlæg har produceret bedre end forventet, forklarer fabrikschef Morten Keller Caspersen i en skriftlig kommentar til fyringerne.

- Derfor har vi været nødt til at sige farvel til 14 af de midlertidigt ansatte produktionsmedarbejdere, mens vi har beholdt de resterende i andre funktioner, siger han.

Nu ser det anderledes ud

Ingen af dem, der blev ansat, arbejder længere med det, de var ansat til; at pakke penkanyler i æsker.

Der var ellers opstået en stærkt stigende efterspørgsel i hele verden. Og et nyt fuldautomatisk pakkeanlæg skulle først ankomme i 2023.

Da man ikke mente, at det eksisterende anlæg kunne klare at pakke et noget større antal æsker, måtte der manuel arbejdskraft til, lød det fra fabrikschef Morten Keller Caspersen.

Men nu ser det anderledes ud.

Novo Nordisk holder til på Stenager Allé 4 i Hjørring. Foto: Bente Poder

Pakkeanlægget var bedre end sit rygte. Det kunne klare mere end først antaget og var dermed ikke lige så afhængig af hjælp fra menneskehænder.

Der er dog forskellige versioner af, hvorfor det ikke er gået, som man havde forestillet sig med de mange ansættelser.

Ifølge flere kilder, som Nordjyske har talt med, har der været en række uforudsete udfordringer i forbindelse med indkøringen af de 40 nye ansatte.

En forklaring, som Nordjyske imidlertid ikke har kunnet foreholde fabrikschef Morten Keller Caspersen, da Novo Nordisk afviser at stille op til interview og ikke vil svare på yderligere spørgsmål.

Kuk i maskineriet

De nye medarbejdere på Novo Nordisks fabrik i Hjørring var ansat til blandt andet at skulle pakke nåle - de såkaldte penkanyler - i æsker sammen med nogle af de nyeste lægemidler i injektionspenne til folk med diabetes og svær overvægt i hele verden.

Dermed sikres det, at der er en ny nål til hver injektion med pennen.

Men det gik galt, lyder det blandt andet fra de kilder, som Nordjyske har talt med. Når der eksempelvis skulle fire nåle i hver æske, havnede der for ofte et forkert antal i æskerne.

Så meget kuk gik der åbenbart undervejs i maskineriet, at nyansatte i en periode måtte sendes hjem med fuld løn. Det bekræftede fabrikschef Morten Keller Caspersen tilbage i august.

- Vi har for tiden for meget kapacitet i pakkeriet på fabrikken i Hjørring. Vi har derfor set os nødsaget til at hjemsende en mindre gruppe medarbejdere med fuld løn, lød det dengang.

Novo Nordisk har cirka 400 ansatte på sin fabrik i Hjørring, der i nu 34 år har produceret og pakket nåle og i dag penkanyler til insulin. Foto: Bente Poder

Ansøgningerne væltede ind

Nu er 14 af de nyansatte medarbejdere altså afskediget - kun fire måneder inde i en knap et år lang ansættelse - mens de resterende 26 beskæftiger sig med noget andet på Novo Nordisks fabrik i Hjørring.

Der var i sin tid 445 ansøgere til de 40 stillinger.

Det er velkendt, at på Novo Nordisk i Hjørring er lønnen bedre end mange andre steder, hvis man er ufaglært. Således kunne de nye medarbejdere - med diverse tillæg - komme op på en månedsløn på cirka 44.500 kroner.

Men så arbejder man også i treholdsskift - dag, aften og nat - og i en vagtplan, der ruller hen over hverdage, weekender og helligdage.

I Novo Nordisk får man desuden samme løn for samme arbejde - uanset hvor i landet, man befinder sig.

Vil du ikke gå glip af de vigtigste nyheder fra nordjysk erhvervsliv? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev kvit og frit her.