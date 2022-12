45 ansatte får ny chef for anden gang på få måneder

AALBORG:Det var ikke et ønskescenarie, da den tidligere direktør smed håndklædet i ringen, sagde jobbet op og gik efter kun tre måneder i den familieejede virksomhed.

Elektronikvirksomheden Nordelektro med adresse i Aalborg og 40 ansatte måtte således igennem hele to runder af administrerende direktør-ansættelse i 2022.

Bestyrelsen valgte i første omgang at sige farvel til den tidligere direktør Hans Peter Andersen, der stod i spidsen for virksomheden i mere end syv år, fordi man ønskede en mere kommerciel profil med fokus på vækst.

Valget faldt på Thomas Boll Mathiessen, der blev ansat pr. 1. juni 2022. Men han valgte at forlade jobbet kun få måneder efter, 23. september, da han mente, at han ikke var den rigtige.

Bestyrelsen gik derefter i tænkeboks, for der kunne være forskellige løsningsmodeller, lød det. I mellemtiden blev virksomheden ledet af bestyrelsen selv.

Løsningen blev at ansætte en ny administrerende direktør for Nordelektro. Det er en gammel kending, den 47-årige Jesper Christiansen, der kommer fra en stilling som direktør for Teknisk Service i ISS Denmark.

Jesper Christiansen. Pressefoto

Med i opløbet første gang

Han har i perioden 2000 til 2003 arbejdet som projektleder i Nordelektro, som han altså kender godt.

- Det er en virksomhed, hvor folk kan lide at være, og hvor der sjældent er langt fra idé til handling. Det tiltaler mig, siger han i en pressemeddelelse.

Nordelektro Beskæftiger godt 40 medarbejdere Har afdeling i Aalborg og Frederikshavn Løser tekniske opgaver i hele Danmark inden for blandt andet industri, produktion, kontorerhverv, detailhandel, uddannelse og bolig Virksomheden er specialist i teknisk facility management - det vil sige, at virksomheder outsourcer driften af deres tekniske anlæg til Nordelektro Nordelektro efterser flere end 7500 tekniske anlæg Har kunder i blandt forskellige brancher som industrien, produktion, kontorerhverv, detailhandel, uddannelse og bolig Nordelektro VIS MERE

Men Jesper Christiansen var faktisk også med i opløbet, da man havde den første runde tidligere på året.

- Han var blandt topkandidaterne sidst, men timingen var ikke rigtig for ham. Da vi senere genoptog dialogen, fik vi heldigvis enderne til at mødes, siger medejer i Nordelektro, Michael Saxtoft.

- Det har været træls

Han erkender, at det har været en proces, der ikke er optimal for en virksomhed.

- Det er selvfølgelig ikke optimalt for os at skifte direktør to gange på så kort tid, siger han og tilføjer:

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at det har været træls. Jeg har siddet som konstitueret direktør. Vi er jo to brødre, der ejer virksomheden efter vores far, og vi har begge to et fuldtidsjob, vi har skullet passe. Det har ikke været sjovt. Det lægger pres på alt, siger han.

Flere ville købe virksomheden

Det har også givet bekymringer blandt medarbejdere.

- Det er klart, at nogle bliver bekymret for, om hvad der skal ske. Der har været en bekymring for, om vi ville sælge virksomheden. Vi har forsikret, at det vil vi ikke, siger han.

Michael Saxtoft tilføjer, at flere har vist interesse i at købe virksomheden.

- Men det har vi besluttet, at det ville vi ikke. Det er vores fars virksomhed, vi driver videre. det her. Det har vi ingen interesse i, at virksomheden blev solgt. Vi ønsker at vækste og bygge virksomheden op i vores ånd, siger Michael Saxtoft - der altså ejer Nordelektro sammen med broderen, Anders Saxtoft.

Historien bag Nordelektro Historien om Nordelektro går tilbage til 1934 Virksomheden begyndte i en baggård på Strandvejen i Aalborg under navnet Nordjysk Elektro Virksomheden beskæftigede sig på daværende tidspunkt med salg og reparation af motorer og andre drivaggregater Navnet Nordelektro opstod i forbindelse med en fusion i 1954 Det nuværende domicil, Østerport 3 i Aalborg, blev opført og taget i brug i 1997 Afdelingen, Fiskerihavnsgade 23 i Frederikshavn, kom til i 2017 Nordelektro VIS MERE

Det lykkedes

Der er stor tilfredshed med, at det netop endte med at blive Jesper Christiansen.

- Vi glæder os over, at det nu er lykkedes os at få ham med på holdet. Han er en stærk teknisk og kommerciel profil og har igennem sin karriere vist, at han har evnerne til at udvikle en forretning, siger medejer Michael Saxtoft.

Jesper Christiansen selv siger om sin nye arbejdsplads, at det giver et godt afsæt for fremtidig vækst med den omfattende digitalisering af hele organisationen, som Nordelektro har været igennem.

- Det er en super spændende opgave, som jeg glæder mig til at tage fat på, siger Jesper Christiansen.

Han sætter sig i stolen som ny administrerende direktør i Nordelektro 1. januar 2023.