69-årig skibsbygger gav magten i milliardfirma til fond: Frygtede arvestrid

I sommeren 2018 flyttede Knud Karstensen, topchefen for Danmarks største skibsværft, Karstensens Skibsværft i Skagen, til den polske havneby Gdynia.

Selskabet havde udvidet med et værft i Polen, og i stedet for at sende en delegation derned for at sørge for, at produktionen af skibsskrog blev skubbet godt i gang, indrettede han og konen Marin Magnusdottir en lejlighed i byen, hvor de tilbragte en stor del af deres tid i to år.

Hver dag tog den 69-årige skibsbygger på værftet, hvor han oplærte en polsk medarbejder i at stå i spidsen for arbejdet. Iført en krøllet firmapolo, mørke, løsthængende jeans og sikkerhedssko.

- De lokale arbejdere kunne slet ikke forstå det, fordi jeg ikke gik med slips. Og jeg måtte kun holde min bil lige foran hovedindgangen, fordi jeg var jo bossen, fortæller han.

Knud Karstensen tog til Polen, fordi han værner om skibsværftet, som hans bedstefar stiftede sammen med sin fætter i 1917.

I dag er Karstensens Skibsværft større end nogensinde med en bugnende ordrebog på over 2,5 mia. kr. Og Knud Karstensen har længe forberedt sig på, hvordan virksomheden skal bestå i mange år endnu.

Det involverer en løsning, der skal sørge for, at kommende generationer ikke ryger i totterne på hinanden og splitter det 104 år gamle værft ad.

