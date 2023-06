691 medarbejdere fra 11 kommuner er fyret fra næste måned

SÆBY: 691 slagterimedarbejdere bliver afskediget, når Danish Crown i Sæby lukker i midten af juli. Det blev byrådet i Frederikshavn Kommune orienteret om onsdag aften.

- Jobcentret er allerede langt med forberedelserne, for selvom vi indtil nu ikke har kendt det eksakte antal og typen af medarbejdere, så ved vi, det er en stor opgave, når så stor en virksomhed lukker. Derfor er vores samarbejde med andre jobcentre, Det Regionale Arbejdsmarkedskontor og det lokale erhvervsliv rigtigt vigtigt, siger Rikke Albrektsen, direktør i Frederikshavn Kommune med ansvar for blandt andet jobcentret.

De fyrede medarbejdere kommer fra følgende kommuner Danish Crown i Sæby lukker 14. juli 2023. De fyrede medarbejdere er bosat i følgende kommuner: Frederikshavn: 404 Hjørring: 66 Brønderslev: 125 Aalborg: 79 Herudover er medarbejderne bosat i Aabenraa, Esbjerg, Holstebro, Jammerbugt, Kalundborg, Rebild og Aarhus kommuner Kilde: Frederikshavn Kommune VIS MERE

I sidste uge har Jobcenter Frederikshavn med hjælp fra jobcentrene i Hjørring, Brønderslev og Aalborg afholdt 280 individuelle samtaler med medarbejderne fra slagteriet, og samtalerne fortsætter i denne uge.

Planen er desuden at oprette et ”fremskudt” jobcenter, som placeres på Danish Crown, så medarbejderne nemt kan få råd og vejledning.

Ekstern jobmesse

Fredag 2. juni afholder Danish Crown en ekstern jobmesse med hjælp fra Jobcenter Frederikshavn. Her har 30 virksomheder med jobåbninger til slagterimedarbejderne tilmeldt sig.

Udover den eksterne jobmesse afholder Danish Crown, jobcentret og Det Regionale Arbejdsmarkedskontor en uddannelsesmesse i samarbejde med nordjyske uddannelsesinstitutioner.

I næste måned slutter en epoke i Sæby, når byens slagteri lukker. Arkivfoto: Torben Hansen

- Medarbejderne på slagteriet har forskellige baggrunde og har haft vidt forskellige stillinger, så der vil helt sikkert være medarbejdere, som kan være et godt match til andre virksomheder. Derfor håber vi også, at virksomhederne vil fortsætte med at byde sig til gennem vores virksomhedsservice, siger John Karlsson, formand for arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune.

Virksomheder kan fortsat kontakte jobcentrets virksomhedsservice på vs@frederikshavn.dk.