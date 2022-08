75 år er ingen alder: Industrigigant går efter salgsrekord i jubilæumsår

THISTED: I år fejrer Cimbria sit 75-års jubilæum, og det sker blandt andet med ambitionen om at gøre jubilæumsåret til et salgsrekordår på baggrund af en endnu mere målrettet salgsstrategi:

- Der er til stadighed behov for vores kernekompetencer på verdensmarkedet. Vores løsninger bidrager til to meget aktuelle og vigtige områder – optimering af landmandens udbytte fra de opdyrkede arealer gennem udbredelsen af højkvalitets-såsæd samt reducering af råvarespild i alle håndterings- og forarbejdningsprocesser, efter kornet er høstet, forklarer økonomidirektør Christian Andersen fra Cimbrias hovedsæde i Thisted og fortsætter:

- Kunderne er på udkig efter løsninger, der kan minimere tab af råvarer kombineret med en stabil og uafbrudt drift af anlæggene. Kravene til mere bæredygtige, integrerede og intelligente løsninger bliver stadig vigtigere for både investorer og kunder, og udviklingen af sådanne løsninger forudsætter naturligvis et solidt kundefokus og en dyb forståelse for deres behov.

Sikker og effektiv forarbejdning, håndtering og opbevaring af korn, frø og andre tørvarer har været omdrejningspunktet for danske Cimbria lige siden grundlæggelsen i 1947, og med et stærkt fokus på kerneforretningen og en indgående forståelse for markedet og kundernes behov er virksomheden vokset støt siden da.

I 2016 blev Cimbria en del af den globale koncern AGCO Corporation og har i dag aktiviteter, herunder produktionsfaciliteter, i Danmark, Italien, Tjekkiet og Østrig samt forhandlere på alle kontinenter.

En af dem, der har fulgt Cimbrias udvikling fra et dansk familieforetagende til en international organisation, er Arne Mose Sørensen, der startede hos Cimbria i Thisted i 1970 som maskinarbejderlærling, og som i dag er key account manager:

- Da jeg startede i Cimbria, var vi 75 ansatte. I dag er vi omkring 900, heraf cirka 450 i Thisted. Helt fra starten har Cimbria været fokuseret mod eksportmuligheder samt udvikling og implementering af nye løsninger – og hele tiden med kundens behov og ønsker i centrum. Det har blandt andet ført til, at hvert projekt i dag har tilknyttet et højtspecialiseret team af alt fra teknikere til sælgere, som er nøje udvalgt efter de kompetencer, der er brug for, forklarer han.

På trods af sin globale tilstedeværelse er Cimbria også en aktiv aktør i de enkelte lokalsamfund, hvor der skabes lokale arbejdspladser:

- Medarbejderne i Cimbria er meget loyale. Vi har mange eksempler på medarbejdere, der ligesom Arne har startet deres karriere hos os som lærlinge eller elever, og som har fortsat deres personlige og faglige udvikling i virksomheden. Faktisk har Cimbrias medarbejdere nogle af de længste ansættelser på tværs af alle 23.000 medarbejdere i hele AGCO-koncernen, siger økonomidirektør Christian Andersen og tilføjer:

- Det solide fundament af mangeårig erfaring og ekspertise kombineret med nye kollegaer, der bringer nye perspektiver og viden ind, sikrer Cimbrias fortsatte relevans for kunderne og markedet.

75-års jubilæet er blevet markeret med en stor fest for alle ansatte i Thisted.

For nylig meddelte virksomheden desuden, at hovedsædets fremtidige tilstedeværelse i Thisted er sikret med erhvervelsen af en 75.000 kvadratmeter stor grund, hvor et nyt domicil skal opføres.