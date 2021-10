78-årig direktør med millionsucces holder ved: - De kan jo ikke fyre mig

NYKØBING MORS: Når man er nået 78 år og i over 45 år har været direktør for en virksomhed med godt 70 ansatte og en årlig omsætning omkring en halv milliard, vil de fleste sikkert have tænkt på at gå på pension.

Men sådan er det ikke for Stig Lausten, der sidder solidt i direktørstolen hos Kunststof-Kemi Skandinavia i Nykøbing Mors.

År efter år præsterer hans virksomhed et overskud i omegnen af 50 millioner kroner, og hverken det eller hvem der sidder i direktørstolen, har Stig Lausten planer om at lave om på.

- De kan jo ikke fyre mig, siger han med henvisning til, at han sidder på 60 procent af stemmerne i ejerkredsen, der udover ham selv tæller den oprindelige grundlæggers familie.

- Så længe det går godt, jeg kan komme herhen på virksomheden, og jeg synes, der er ting at gøre, så er der ingen grund til at lave om på det, siger han.

Og det går godt, viser det seneste regnskab, der blev offentliggjort mandag i denne uge.

Giver de mørke skyer regn?

Omsætningen i Kunststof-Kemi endte på 515,1 millioner kroner i regnskabet, der blev afsluttet 30. april i år. I det foregående regnskab var omsætningen på 500 millioner kroner.

Bundlinjen endte på 51,2 millioner kroner.

- Det er sådan set tilfredsstillende nok, men det kan jo altid blive bedre, siger Stig Lausten, der fortæller, at man siden nytår har haft rigtigt travlt, og det er også fortsat ind i det nye regnskabsår.

- Vi går betydeligt bedre nu end sidste år, så vi har rigeligt at lave, siger han.

Direktøren kan dog se, at der er mørke skyer i horisonten.

- Vi kan se, at råvarerne stiger, fragten stiger, energi-priserne stiger, så det hele er lidt usikkert lige nu. Men fordi der er mørke skyer, er det ikke sikkert, at der kommer regn, siger han.

- Vi ved ikke, om det rammer os, før vi står midt i det. Vi er dog ordreproducerende, og det giver en sikkerhed i, at vi kan løfte prisstigninger over på kunderne. Men vi har en smule udfordringer med at få vores råvarer hjem, så vi skal have vores lager godt fyldt op, og det kan være dyrt, hvis priserne falder, siger Stig Lausten.

Produktion i Nykøbing

Kunststof-Kemi laver farvestoffer og tilsætningskoncentrater til plastikindustrien, der blandt andet anvender det i gulvtæpper, perler, fødevareemballage og kunstgræsplæner.

Plast og pigment bliver i stort omfang købt i Asien og fragtet til Nykøbing Mors, hvor de godt 70 ansatte arbejder på fabrikken på Ringvejen. Udover produktionen i Nykøbing er Kunststof-Kemi med i et joint venture-samarbejde med Lifocolor i Bellignat i Frankrig.

Størstedelen af omsætningen stammer fra eksport til primært Tyskland, men også andre EU-lande.