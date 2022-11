80 år, pilot og direktør: - Jeg elsker at lære nyt hver dag

AARS:Det går flyvende for Christian Larsen, selvom han har rundet en alder, hvor de fleste hellere synker ned i en blød sofa fremfor at stige mod skyerne.

For det første er han stadig pilot og flyver mindst 20 timer om året. Dernæst er han direktør for maskinfabrikken REKA, som han skabte for 43 år siden. Og når nye produkter skal tjekkes, ender de ofte på hans bord.

De kedler, der kom til at fylde det meste af Christian Larsens arbejdsliv, står overalt på REKA. Her har man også fået lavet sit eget testcenter. Og der kommer stadig kunder, der kom forbi for første gang for 30 år siden. Foto: Torben Hansen

- Når jeg arbejder, lever jeg jo livet. Det er altid spændende at møde ind. Jeg ved aldrig, hvad der sker, og hvem jeg skal snakke med fra et eller andet sted i verden, forklarer han.

Glød i øjnene

Hårmanken er hvid, men ord som "REKA", "bio-brændsel" eller "CO2" tænder hurtigt en ung glød i de ravgule øjne, der flammer op, efterhånden som han taler sig varm.

Miljø-ordene har fyldt meget, siden han for snart 40 år siden blev inviteret med i et udvalg nedsat af Energistyrelsen, der skulle se på, hvordan man bedre kunne bruge biomasse.

REKA havde de første år satset på mini-dozere, men det var ved at vise sig, at Danmark var for lille til at lave de små maskiner. Christian Larsen var kendt som en, der tit kunne finde løsninger, hvor andre så problemer, og han blev grebet af udfordringen.

Han kom med i en gruppe af eksperter, der som nogle af de første i erhvervslivet tog miljøet alvorligt.

REKA A/S Grundlagt i 1979 i bygningen der før tilhørte det konkursramte Aars Maskinfabrik

Navnet REKA er ingen forkortelse. Det er et lydord, valgt for at skulle lyde godt på alle sprog

Har de sidste 24 år hørt under REKA Holding A/S, der ejes af Christian Larsen og hans fire børn. Dog så Christian Larsen har de bestemmende A-aktier.

REKA Holding havde i 2021 en egenkapital på 54 mio. kr. Det betegner firmaet som tilfredsstillende.

Ifølge Christian Larsen har maskinfabrikken REKA aldrig haft underskud på årsregnskabet.

REKA blev hårdt ramt af svigtende ordrer i corona-tiden, men er nu på vej tilbage.

Overskuddet for Maskinfabrikken REKA A/S blev i 2021 på seks mio. kroner. Det ser firmaet som meget tilfredsstillende.

Det var en mindre forbedring fra 2020, mens det i 2019 - før corona - var på otte mio. kroner. proff.dk og REKA VIS MERE

Brændte til succes

Det i en grad, så REKA blev først i landet med pyrolyse af biomasse; En forbrænding, der gør organiske materialer til trækul. Og kan binde meget af det CO2, der ellers futter ud i atmosfæren og laver ballade med klimaet.

Årtiers udvikling har siden gjort, at REKA's CO2-besparende produkter har kunder i hele Europa og det meste af kloden.

Reka i Aars er god til at holde på sine medarbejdere. Rekorden - efter Christian Larsen - har regnskabschef Åse Viderup, der fejrede 40 års jubilæum den 1. november. Foto: Torben Hansen

Tog til Kasakhstan

- Vi er vist i alle lande i et eller andet omfang. Undtagen Kina. Der vil vi ikke være, de kopierer bare det hele med det samme, siger den livskraftige direktør.

Rigtigt mange af stederne har han besøgt selv. For få år siden tog Christian Larsen således til Kasakhstan og installerede en af firmaets højeffektive miljøkedler der.

Foretrækker arbejde

Christian Larsen er kort sagt ikke som de fleste 80-årige. Og det der med at blive hjemme ved sofaen og have lugejernet som største udfordring, siger ham ikke noget specielt:

- Jeg kan bedre lide at komme her. Det er godt at møde andre mennesker. Og jeg lærer noget nyt hver dag, fortæller han en dag i bygningen, hvor han startede den siden så miljøvenlige maskinfabrik i 1979.

Ovne og kedler står på rad og række inden de bliver sendt ud til kunderne. Foto: Torben Hansen

Ligesom præsidenten

80 år lyder af meget. Men i USA har den to måneder yngre Joe Biden samme holdning til tilværelsen som sin jævnaldrende nordjyde. Og når Joe kan lede verdens største supermagt, så kan Christian vel også pusle om sit hjertebarn, maskinfabrikken REKA, skulle man mene.

Helt sporløst er alderen dog ikke gået over ham. Nu er det sjældent, at Christian Larsen går ud på værkstedet og bikser med sine ting, som han ellers altid har gjort. Lene Bach Sørensen har overtaget det overordnede ansvar for salg og marketing. Men når det begynder at blive teknisk, så kalder hun på Christian Larsen:

- Altså; Når vi har en som Christian, med al den erfaring han har, så må vi gøre brug af den. Jeg er jo ikke ingeniør, smiler Lene Bach Sørensen, som har været ansat hos REKA i 23 år.

Ønske: Ingeniører

Her går det godt. For når man laver miljøvenlige kedler til biobrændsel, der sparer miljøet for millioner af ton CO2 - og har et meget effektivt elektrofilter til skorstene blandt varerne - så er der bud efter en, når samfundet tænker mere og mere grønt.

Forventningen er da også, at REKA snart skal til at ansætte flere igen. Især en ingeniør eller to trænger sig på. Dem er der dog ikke mange i omløb af. Især ikke med de kvalifikationer, som REKA ønsker sig.

Hvor mange gange Christian Larsen er gået gennem den røde dør mellem produktionen og kontoret har han ikke tal på. Men det er mange tuisnde gennem de sidste 43 år. Foto: Torben Hansen

Travlt, men hyggeligt

- Som mange andre fik vi et dyk under corona. Men trods det havde vi en ganske stor ordrebeholdning. Vi kunne ikke få varerne ud til kunderne, der var lukket ned rigtigt mange steder. Men siden har vi godt kunne mærke, at efterspørgslen stiger igen. Og bliver ved med at stige, forklarer Christian Larsen tilfreds.

Stemningen mellem administrationens rød-sorte mursten er travl, men hyggelig. Nærmest familiær. Alle her har været i REKA i mange år, så man kender hinanden. Og to hunde, der er lidt grå om mulen, har fået deres andet hjem i arbejdstiden her. De hilser gerne og halevrikkende på gæster.

Flyvning var sagen

Går vi nogle og 60 år tilbage, var det dog tæt på, at Christian Larsens liv havde taget en anden retning end den, der førte mod fabriksbygningen på Vestvej.

Han er vokset op på en gård ved Nørager, og her fandt han i en tidlig alder ud af, at han ikke skulle være landmand. Sådan gik det også for hans seks søskende.

- Min far arbejdede jo hele tiden på gården. Nej, jeg ville hellere være pilot, husker han.

Blå bog: Christian Larsen Født i 1942 på Plovkærgaard nord for Nørager.

Uddannet ingeniør fra Aalborg Teknikum.

Gift med Inge-Lise Larsen i foreløbig 55 år.

Sammen har de fire børn i alderen 40 til 55 år.

De har også seks børnebørn og to oldebørn.

Hobbies: Udover flyvning samler han på veteran-køretøjer. Det gælder veteranbiler, veteran-motorcykler og veteran-traktorer.

Livret: Steg flæsk med hvid sovs og persille samt nyopgravede kartofler. Kilde: Christian Larsen VIS MERE

Optaget i Flyvevåbnet

Han meldte sig til flyvevåbnet, og her lykkedes det ham faktisk at blive optaget til pilot.

- Dengang krævede det, at man skulle have en underskrift fra begge forældre. Og det var ikke så let, husker Christian Larsen.

Han havde troet, at faren ville blive svær at overtale. Men det var hans ellers medgørlige mor, der satte sig helt på bagbenene:

- Hun ville ikke "skrive under på min dødsattest" sagde hun. Og det kunne jeg altså ikke få hende til, lige meget hvad hvad jeg sagde og gjorde.

Saxofon og studier

Kort sagt: Christian Larsen måtte finde på noget andet at lave. Og efter nogle hårde år endte han med at blive ingeniør fra teknikum i Aalborg. Det var dog ikke studierne i sig selv, der var hårde:

- Min storebror, som var mekaniker, og jeg købte forsikringsbiler op, renoverede dem og solgte dem videre. Jeg kom også med i et orkester på saxofon. Når vi spillede ude, var vi tit først hjemme ved fire-femtiden om morgenen. Når jeg også skulle lave biler, manglede jeg tit nogle timers søvn, når jeg kom på studiet mandag morgen, fortæller han og ryster lidt på hovedet af den unge Christians energi.

I produktionen er Reka mest en mandearbejdsplads. Det ses også på væggene. Foto: Torben Hansen

Satte rygter i gang

Det varede heller ikke længe inden han - i al hemmelighed for forældrene - tog et civilt flyvercertifikat. Men dy sig helt for at vise sig frem, kunne han ikke.

- I starten måtte jeg ikke flyve mere end fem kilometer fra Aalborg. Men jeg kunne ikke lade være med at flyve til gården ved Nørager og gå så langt ned, at en daglejer kunne se mig. Jeg vidste, at han ville fortælle det videre, og mine forældre spurgte mig siden flere gange, om det var mig. Men der gik en del år, inden jeg indrømmede det, smiler han i skægget.

Fløj over Atlanten

Certifikatet har også vist sig som en fordel. Han har i årenes løb ofte imponeret kunder og forretningsforbindelser ved at dukke usædvanligt hurtigt op til et møde.

Udgangspunktet har selvfølgelig været den lille flyveplads fem kilometer udenfor Aars, som han i mange år har været en drivkraft i at holde opgraderet.

Det vakte også en del opsigt, da han som 74-årig rejste til Florida med datteren Alice og en ekstra pilot for at flyve et nykøbt fly hjem til Aars over Atlanterhavet. En tur på 18 timer, der selvfølgelig gik godt.

Fremtid på plads

Også i luften har han mere erfaring end de fleste. Godt 3000 flyvetimer har han haft bag styrepinden i et cockpit, når alt tælles med, vurderer han.

I fremtiden skal REKA også være på familiens hænder. Christian Larsen deler ejerskabet af REKA Holding med sine fire børn, hvoraf to arbejder i REKA; datteren Alice i administrationen og sønnen Kennet som tekniker. Her arbejder hustruen Inge-Lise Larsen også som teknisk assistent. Christian Larsen har dog den bestemmende andel.

- Min andel kan jeg jo hurtigt lave om på. Vi har nogle meget dygtige piger her i firmaet. Men REKA skal bestå efter mig, venter han.