80-årige Sven Eric har købt 2000 farvestrålende stole i Uganda

FRØSTRUP:- Jeg har tabt mit hjerte til Afrika, fortæller Sven Eric Bagger, mens han hælder kaffe, stempelbrygget på afrikanske bønner, i koppen.

Bag skrivebordet tårner reoler sig op med talrige stakke af papirer, hver hyldeforkant forsynet med labels. De er den fysiske manifestation af de mange ideer, der rumsterer rundt i Sven Eric Baggers hjerne.

Rettelig kunne han læne sig tilbage. I en alder af 80 år ville de fleste forstå, hvis han lagde iværksætteriet på hylden og måske tog fat på at samle på frimærker eller modeltog. Men han kan ikke lade være.

- Jeg har altid haft et drive til salg. Indenfor salg taler man om, at den bedste situation er at komme så tæt på monopol som muligt. Du kan sagtens bygge en virksomhed op, der sælger det samme som de andre, men det bedste er at opfinde noget selv eller have eneret, tilføjer han, der både er handelsuddannet og uddannet ejendomsmægler.

Stolene står tætpakket på lageret i Frøstrup. De bliver afsat primært gennem webshop, men den 80-årige iværksætter er også interesseret i at samarbejde med en eller flere forhandlere. Foto: Bo Lehm

Her kommer Afrika ind i billedet. Mellem 2017 og 2019 besøgte Sven Eric Bagger det store kontinent hele 14 gange, og nu til maj skal han af sted igen.

- Jeg elsker Afrika, og jeg elsker menneskene. De er spontane, glade og farverige, og de har en umiddelbarhed og en åbenhed. Det gør det også meget nemmere at gøre forretning, siger Sven Eric Bagger og fortsætter:

- Jeg har aldrig holdt ferie ved en badestrand. Det er for kedeligt. Jeg vil ud og se, hvordan folk lever, og hvordan de er. Det er sådan, man opdager ting, man ellers ikke ville have set. Det handler om at holde øjnene åbne og have lidt spontanitet.

Det var på en af disse ferier til Uganda, hvor Sven Eric Bagger på et hotel spottede en stol, der vakte hans interesse. Som gammel møbelfabrikant kan han ikke lade være med at bemærke godt design, når han ser det.

- Jeg sad i én af de her plasticstole og bemærkede, at man sad rigtig godt i dem. Designet virkede bekendt, og det viste sig, at de er tegnet af en italiensk designer tilbage i 60'erne, fortæller Sven Eric Bagger.

Han spurgte lidt omkring og fandt frem til, hvor stolene blev produceret.

- Og så tog jeg ud til deres hovedkontor, hvor jeg forsøgte at forklare mit ærinde til deres receptionist. Det fik jeg dog ikke meget ud af, for der var noget af en kommunikationsbarriere. Afrikanere er ikke vandt til at tænke i eksport, og jeg kom jo også ind som turist og ikke forretningsmand i jakkesæt, fortæller han.

Stolene produceres i Uganda på en fabrik, der er specialiseret i plastik - og de er ganske holdbare, som Sven Eric Bagger her demonstrerer. Foto: Bo Lehm

Sven Eric Bagger måtte derfor drage hjem med uforrettet sag. Men han havde skam ikke glemt de iøjnefaldende stole, som han kunne se masser af potentiale i. For selvom stolene er udformet i plastik, så er de indvendigt forstærket og kan holde til brug både ude og inde, forklarer han.

- Jeg var ikke interesseret i bare at sælge billige plasticstole med lille fortjeneste. Det lader jeg de store kæder om. I stedet ville jeg gerne levere noget kvalitet til en konkurrencedygtig pris, som folk kan have glæde af i lang tid. Det gælder for alt, hvad jeg gør, at jeg vil bringe kvalitet til de mange, fremfor de få, siger han og uddyber:

- Jeg er frivillig i genbrugsbutikken i Østerild to gange i ugen, og der ser jeg alt det, vi må smide ud, som vi ikke kan sælge. Og jeg vil gerne gøre op med den brug-og-smid-væk kultur, som vi har fået.

Et år senere var Sven Eric Bagger tilbage i Afrika, hvor han sammen med en bekendt, der kunne agere som tolk, rettede henvendelse til virksomheden igen. Så begyndte der at komme fart i tingene, fortæller han:

- De er specialister i at fremstille alt i plast, og jeg gik meget op i selv at komme ud og lave kvalitetskontrol. Det var de vist ikke så vant til. Jeg besluttede mig for, at jeg ville have stolene i nogle farver med knald på, og så må tiden vise, om jeg skal bestille nogle hjem i mere neutrale farver.

Det lykkedes Sven Eric Bagger at bestille 2000 stole, 100 i hver farve, som nu står i enorme stakke på lageret i Frøstrup, hvor de venter på at komme ud til forbrugerne. Til formålet har han oprettet virksomheden Nice House Of Chairs med tilhørende webshop, hvor de fleste stole indtil videre bliver løbende afsat, men han er absolut ikke afvisende overfor at samarbejde med forhandlere.

- Vi er her jo alle sammen for at hjælpe hinanden, og derfor vil jeg også hellere end gerne samarbejde med andre, siger Sven Eric Bagger.

På kontoret vidner stakkene af papir om de mangle ideer, der rumsterer inde i Sven Eric Baggers hoved. Foto: Bo Lehm

Stolene er bare det seneste påhit, som den foretagsomme iværksætter har kastet sig over. Senest er han begyndt at overveje, om afrikansk kunst kunne blive et emne, han kunne gøre en forretning ud af. Men i virkeligheden er de mange salgseventyr først og fremmest et middel til at komme i mål med noget helt andet.

- Hvis man vil investere i opfindelser, skal der penge i kassen, siger Sven Eric Bagger helt kort.

I 10 år har han arbejdet på at udvikle et opbevaringssystem med patenterede "usynlige" samlinger, udført i aluminium-komposit. Reolerne, der er døbt "Boxal" kan sammensættes på kryds og tværs, og leveres i alle tænkelige farver.

- Jeg var i Løvens Hule med projektet, hvor det fik lidt en hård medfart. De endte også med at sige nej tak, men det gjorde mig ikke noget, for jeg vidste, at vi nok skulle komme i mål. Det ville bare tage lidt længere tid, siger Sven Eric Bagger.

Selvom vejen hertil har været lang og sej, håber Sven Eric Bagger på at kunne få i produktion af Boxal i gang i løbet af i år. Det kræver dog i første omgang, at de 2000 stole bliver solgt, så der bliver plads i lokalerne på Håndværkervej i Frøstrup. Det har den erfarne iværksætter dog fuld tiltro til nok skal lykkedes, for som han siger:

- Jeg har da tænkt over, når jeg læser dødsannoncerne i avisen, at mange af dem efterhånden er yngre end mig. Men jeg vil dø med skoene på. Livet er for spændende til ikke at prøve nogle ting af.